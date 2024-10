Sebeobhájci znají potřeby lidí s handicapem

Osmatřicetiletý Jaroslav Ježek z Hradce Králové se z ústavní péče dostal do samostatného života. Našel si práci, bydlení i manželku. A především se zbavil opatrovníka. Teď se jako sebeobhájce snaží pomoci i dalším lidem s postižením. „Přál bych si, aby lidé s handicapem měli možnost mít podpůrce, a ne aby měli opatrovníka. Já jsem to sám zažil a příjemné to není,“ řekl.

Na historicky první konferenci sebeobhájců se do Hradce Králové sjeli lidé s postižením celkem z jedenácti organizaci z celé České republiky. Pro mnohé je problém třeba získat možnost samostatně bydlet. „Informovali jsme poslance a senátory o tom, že je čas na to snažit se udělat všechno pro to, aby velká pobytová zařízení v České republice už nebyla,“ přiblížila ředitelka organizace Skok do života Kateřina Drábková Bíbusová. „Řada lidí žije v ústavech a řada z nich by ty ústavy mohla po určité přípravě opustit,“ nastínil zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm.