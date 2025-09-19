Stavebnice Merkur se v Polici nad Metují na Náchodsku vyrábí už sto let. Po desetiletí patří nejen do dětských pokojů, ale také do školní výuky. Jejím nejslavnějším uživatelem byl vynálezce Otto Wichterle, který z jejích dílů sestavil odstředivku pro výrobu kontaktních čoček. Autorem stavebnice je podnikatel Jaroslav Vancl. Základní princip – spojování kovových dílů pomocí malých šroubů a matek – zůstává stejný i po sto letech, výrobci se však novými modely snaží oslovit i mladou generaci.
S legendární stavebnicí Merkur si děti hrají už sto let
2 minuty