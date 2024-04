Rozvoj u jezera Most zarazilo majetkoprávní vypořádání

Město Most zatím nemůže pokračovat v rozvoji zázemí u stejnojmenného jezera. Důvodem je, že státní podnik Diamo, který je vlastníkem tamních pozemků, s městem zahájil majetkoprávní vyrovnání. V rámci něj připravuje soupis majetku a jeho hodnoty. Jezero Most vzniklo rekultivací bývalého hnědouhelného dolu. Zablokované budování infrastruktury a zázemí kolem jezera je pro mosteckou radnici komplikací, mimo jiné s plánovaným využitím pro turismus či olympijský festival.

Jezero Most je 2,5 kilometru dlouhé, široké je 1,5 kilometru a jeho maximální hloubka je sedmdesát metrů. Veřejnosti je otevřené čtvrtým rokem, za tu dobu město postupně začalo budovat zázemí, například stánky s občerstvením, dětská hřiště, lehátka a slunečníky.

Jenže další výstavbu teď nepovolil státní podnik Diamo, který vlastní celou vodní plochu a okolní pozemky. „Stavba svým charakterem bez odpovídajícího majetkoprávního vypořádání pozemků přiroste ke stavbou dotčeným pozemkům, stane se tak vlastnictvím státu,“ vysvětlila mluvčí Diamo Hana Volfová.

Tím pádem by se zvedla cenu pozemků a město by za některé stavby mohlo zaplatit i dvakrát. „Státní podnik nám slíbil, že v pololetí by nám měl sdělit cenu za pozemky na jezeře Most,“ uvedl primátor města Marek Hrvol (Pro Most).

Problém pro olympijský festival

Pro mosteckou radnici je stopka pro další rozvoj komplikací. Chtěla totiž vylepšit další lokality pro plánovaný olympijský festival, který proběhne souběžně s Hrami v Paříži. Na místě by měly být stovky sportovních klubů, dětských táborů a spousty návštěvníků. „Je to velká překážka, protože nás čeká festival, chtěli jsme to mít stoprocentní,“ reagoval primátor.