Psí terapeuti pomáhají v ostravské nemocnici

Psí terapeuti v ostravské městské nemocnici pacientům pomáhají znovu komunikovat a trénovat paměť, empatii i motoriku. Neobešla by se bez nich ani Zdeňka Koldová. Před několika lety prodělala mrtvici a skončila na vozíku. To, že se znovu postavila na nohy, je podle ní i zásluha psů, kteří jsou její oporou. Canisterapie se v Česku užívá už skoro pětatřicet let a psy připravují i lidé, kteří mají sami nějaké zdravotní omezení.

Psi pomáhali Zdeňce Koldové s oblékáním, s posunem do stabilizované polohy, ale také jí třeba přinesli léky z lednice. Bez psích terapeutek by se kvůli svému zdravotnímu stavu sedmačtyřicetiletá Koldová neobešla. Před několika lety prodělala mozkovou příhodu a skončila na vozíku. To, že se nakonec znovu postavila na nohy, je podle ní i zásluha psů.

Naučenými signály dokážou feny dokonce zachránit život. Když hladina cukru není v pořádku, každá z nich to dá najevo jiným způsobem. „Izabelka líže, Tikinka štěká, hlavně když mi hladina cukru stoupá,“ popsala Koldová. Canisterapii se věnuje už devatenáct let, a protože zná její účinky, pomáhá i dalším lidem, kteří to potřebuji, a to v Městské nemocnici Ostrava.

Tam začali s canisterapií před šesti lety. „Pacienti to oceňují, je to pro ně změna nemocničního stereotypu, přináší jim to radost. Osvědčilo se nám to u tréninku kognitivních funkcí a u tréninku mobility,“ přiblížila staniční sestra geriatrie a interny Monika Tobolová.