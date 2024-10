Problematický přejezd v Rožnově má nové zabezpečení

Železniční přejezd v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku je po modernizaci opět v provozu. Za posledních šestnáct let se na něm stalo devět nehod, při kterých zemřeli dva lidé. Zatímco počet nehod na železničních přejezdech v Česku obecně klesá, ve Zlínském kraji se jich do konce letošního září stalo víc než za celý loňský rok. Snížit tyto počty by mělo právě lepší zabezpečení.