Příbram od října zpřísňuje pravidla pro venčení psů. Ve městě je budou muset mít lidé pouze na vodítku a v některých případech musí psům nasadit i náhubek. Volně se budou moci pohybovat jen ve vyhrazených parcích. Radnice tak chce zabránit útokům na člověka i další psy.
Příbram zpřísní pravidla pro venčení psů
V příbramské klinice zhruba dvakrát do týdne léčí psy, na které zaútočil jiný pes. Veterinární asistentka Jarka Mikulášková zmiňuje případ, kdy na malého psa zaútočilo větší plemeno. „Ten malý byl na vodítku a vlastně ten velký k němu vysloveně přiběhl a zaútočil zezadu,“ popisuje. Malý pes napadení nepřežil.
„Ať (je pes) malý, nebo velký, ta vodítka by tam bez rozdílu být měla,“ uvedla Mikulášková. Přesto se tím někteří neřídí. I proto chce město pravidla zpřísnit.
„Občané se na nás obraceli s tím, že se stává, že větší pes napadne malého psa nebo že se bojí o děti, když větší pes běží bez vodítka. Takže je to taková společenská objednávka,“ vysvětluje starosta Příbrami Jan Konvalinka (ANO).
Za porušení pravidel mohou strážníci udělit blokově pokutu do dvou tisíc korun. Podobné předpisy platí například ve Zlivi na jihu Čech nebo v Klatovech, naopak v Břeclavi tuto povinnost zrušili.