Požár vagonu asi na tři hodiny zastavil provoz na trati na Vyškovsku


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Požár vagonu osobního vlaku zastavil ráno asi na tři hodiny provoz na trati mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. Poté se začalo jezdit po jedné z traťových kolejí, kolem 8:30 byla trať průjezdná zcela. Záchranáři ošetřili tři lidi.

Podle mluvčího Správy železnic (SŽ) pro mimořádné události Martina Kavky zatím není jasné, jestli vagon vzplál za jízdy, nebo když vlak stál. Uvedl, že šestnáct cestujících bylo evakuováno do stanice Nemotice.

Záchranáři vyslali k události lékařský tým, dvě záchranářské posádky, inspektora provozu, velkokapacitní sanitku a terénní vůz. „Zdravotníci vyšetřili tři osoby, u kterých vzniklo podezření, že se nadýchaly zplodin hoření. Po kontrole stavu jsme je ponechali na místě,“ upřesnila mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. Doplnila, že šestnáct lidí pak při zajištění tepelného komfortu transportovali k přistavenému evakuačnímu autobusu.

2 minuty
Redaktor ČT Jan Sádovský k požáru vlaku na Vyškovsku
Zdroj: ČT24

Hasiči u požáru vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. „Požár zničil hnací vozidlo. Další dva vagony jsme uchránili,“ uvedli na sociální síti Threads.

Podle fotografií, které Kavka poskytl médiím, je vagon po požáru značně poškozený. České dráhy na webu uvedly, že hořel osobní vlak z Veselí nad Moravou na Hodonínsku do Brna. Mezi Nesovicemi a Nemoticemi dopravce zavedl náhradní autobusy.

Provoz se na trati přerušil před 5:00, jeho obnovení dráhy předpokládaly kolem 7:00. Po jedné z traťových kolejí se podle webu Českých drah začalo jezdit v 8:00. Vlaky mohly nabírat zpoždění deset až patnáct minut. Trať byla plně zprůjezdněná kolem 8:30.

Požár vagonu osobního vlaku na Vyškovsku
Zdroj: Threads/HZS Jihomoravského kraje

Výběr redakce

Desítky velkých webů a aplikací mají problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

Desítky velkých webů a aplikací mají problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

11:53Aktualizovánopřed 6 mminutami
Nová japonská vláda podepsala koaliční smlouvu. Premiérkou má být poprvé žena

Nová japonská vláda podepsala koaliční smlouvu. Premiérkou má být poprvé žena

05:37Aktualizovánopřed 15 mminutami
Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

před 20 mminutami
Ministři podpořili návrh ukončit dovoz ruského plynu do EU

Ministři podpořili návrh ukončit dovoz ruského plynu do EU

před 28 mminutami
Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

před 1 hhodinou
Pařížský Louvre zůstává po krádeži stále zavřený

Pařížský Louvre zůstává po krádeži stále zavřený

před 1 hhodinou
ANO, SPD a Motoristé jednají o programu společné vlády

ANO, SPD a Motoristé jednají o programu společné vlády

09:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Praha zakáže sdílené elektrokoloběžky, fiakrům vypoví smlouvu

Praha zakáže sdílené elektrokoloběžky, fiakrům vypoví smlouvu

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Regiony

Požár vagonu asi na tři hodiny zastavil provoz na trati na Vyškovsku

Požár vagonu osobního vlaku zastavil ráno asi na tři hodiny provoz na trati mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. Poté se začalo jezdit po jedné z traťových kolejí, kolem 8:30 byla trať průjezdná zcela. Záchranáři ošetřili tři lidi.
před 40 mminutami

Kus města je mnohem víc než jen budova, říká architekt nové pražské čtvrti

Praha se dočká staveb od světoznámého architekta Daniela Libeskinda. Autor památníku 11. září v New Yorku se postará o podobu nové čtvrti v Karlíně. „Potřebujeme smysl pro kulturu. Tomuhle sice říkáme bydlení, ale pro mě je to kulturní projekt,“ říká Libeskind. Rozhovor natáčel Filip Karban.
před 59 mminutami

Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

Začátek podzimu na silnicích je podle policie jedním z kritických období pro řidiče. Ubývá denního světla, jízdu navíc může komplikovat i mokré listí, na kterém hrozí smyk. Dopravní odborníci zkoumají každoročně místa, která jsou pro řidiče nepřehledná a nebezpečná – například křižovatky. Na základě svých zjištění pak mění jejich podobu. Stále však upozorňují, že primárně záleží na chování řidičů.
před 1 hhodinou

Praha zakáže sdílené elektrokoloběžky, fiakrům vypoví smlouvu

Praha od ledna zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek. V pondělí dopoledne to schválili radní města. Důvodem je dlouholetá kritika vozítek ze strany obyvatel a městských částí v centru Prahy, podle kterých parkující koloběžky překážejí v ulicích a jejich uživatelé především z řad turistů nebezpečnou jízdou po chodnících ohrožují chodce. Město rovněž vypoví nájem stanoviště pro turistické fiakry na Staroměstském náměstí.
před 1 hhodinou

NKÚ zjistil pochybení u peněz na podporu lesnictví, resort zemědělství to odmítá

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) našel nedostatky při vynakládání peněz na podporu lesnictví. Ministerstvo zemědělství (MZe) například nenaplnilo cíl jednoho z programů zalesnit 920 hektarů, když se podařilo osázet jen asi čtvrtinu. Lesy ČR měly vybudovat 17 retenčních nádrží, ale vznikly jen čtyři, uvedl NKÚ k výsledkům kontroly peněz na podporu lesnictví. Resort zemědělství se závěry NKÚ nesouhlasí. Výsledky kontroly pokládá za formalistické, nezohledňující konkrétní situace a reálné změny v lesnictví.
před 2 hhodinami

Teploty budou nadprůměrné, má však pršet

V pondělí bude v Česku ještě převážně jasno, od úterý se nebe zatáhne a od středy bude i víc pršet. Teploty budou nadprůměrné, ve čtvrtek až 18 stupňů Celsia, před koncem týdne se mírně ochladí. Mrznout by nemělo ani v noci. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 4 hhodinami

Po zákazu pálení nakupují osady na likvidaci listí stroje

Mnozí zahrádkáři nyní během podzimu řeší, co dělat s listím a ořezanými větvemi. Lidé byli zvyklí takový bioodpad spálit, jenže to od března zakazuje nová vyhláška. Některé osady proto nakupují drtiče a štěpkovače, které vyjdou i na desítky tisíc korun. Třeba v Brně na pořízení takového stroje radní schválili dotace. Zatím o ně požádalo pět osad.
před 6 hhodinami

Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj podpořil obviněného hejtmana Půtu

Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj vyjádřil jednoznačnou podporu obviněnému hejtmanovi Martinu Půtovi, sdělila předsedkyně zastupitelského klubu SLK Markéta Červinková. Půta, kterého ve středu policie obvinila z neoznámení nabídky úplatku, je předsedou hnutí. Klub zastupitelů ANO, který je v kraji v opozici, už hejtmana kvůli dalšímu stíhání vyzval k rezignaci. S koaličním partnerem SPOLU se SLK sejde v pondělí.
před 15 hhodinami
Načítání...