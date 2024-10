Poškozený most po povodních nemá kdo opravit. Není jasné, komu patří

Říčka Žejbro před třemi týdny zalila široké okolí. Při povodni se voda valila i přes most a její síla vytrhala kameny z nosné konstrukce. „Mostař se nám vyjádřil, ať ho okamžitě uzavřeme a zapálíme svíčku v kostele, že to takhle dobře dopadlo, že se může zřítit sám od sebe kdykoli,“ popsal starosta Prosetína Michal Vychroň (PRO).

Teprve po zjištění, že most je v havarijním stavu, začaly dvě obce, které spojuje, zjišťovat, komu stavba patří. „Nakonec jsme dohledali, že to máme v majetku my jako obec Leštinka. Nikdy nás to nenapadlo extra řešit,“ podotkl starosta Leštinky Luboš Kropáček (nestr.).

Most ale v katastru nemovitostí zapsaný není, vesnice Leštinka je pouze majitelem pozemku pod ním. Ani obec s rozšířenou působností zatím nevypátrala, kdo se o most dosud staral. „Stojíme na asfaltu, který není úplně starý, ani to zábradlí na mostě není úplně staré. Je otázka, kdo ten asfalt tady dělal, kdo ten most opravoval,“ poznamenal starosta Chrudimi František Pilný (ANO).