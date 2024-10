Desítky domů musí po povodni k zemi

Bydlení v mobilních domcích

V kraji zůstává přibližně třicet lidí, jejichž domovy jsou neobyvatelné a zatím nemají střechu nad hlavou. V Branticích dvěma rodinám pomohla obec. Pořídila dva mobilní domy na kolečkách, uvedlo v pátek regionální vydání deníku MfDnes. „Už jsou na pozemcích budoucích uživatelů. Teď budeme řešit připojení na sítě,“ řekl starosta Brantic Daniel Říha (Brantice a Radim SPOLEČNĚ).

Vedení vesnice se rozhodlo pořídit mobilní domky za vlastní peníze, přestože náhradní ubytování pro vyplavené rodiny přislíbil řešit krajský úřad. „Navrhovaný typ ubytování našim obyvatelům nevyhovuje. Mělo by jít o bydlení v penzionu, které by navíc kraj hradil jen ve stavu nebezpečí. Pak bychom to stejně řešili my. Takže jsme šli rovnou vlastní cestou,“ uvedl starosta. Deník píše, že domky vyšly obec celkem na téměř půl milionu korun.

V kraji stále pomáhají čtyři stovky vojáků

Hejtman Josef Bělica (ANO) dodal, že v Moravskoslezském kraji stále působí bezmála čtyři sta vojáků s devadesáti osmi kusy techniky. Bez plynu podle něj zůstává sto jednadvacet přípojných míst v Holčovicích na Bruntálsku. Provizorně tam je z cisterny zásobován plynem domov pro seniory. Do konce října by u většiny měla být dodávka obnovena.

Bez elektřiny je v regionu jednatřicet domů. „Kapacity dodávek elektřiny jsou dostatečné na to, aby lidé v případě potřeby mohli elektřinou topit,“ řekl a dodal, že ČEZ vyměnil tři tisíce vodou poškozených elektroměrů. Další mění.