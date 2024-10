Až tisíce korun navíc zaplatí po povodních lidé za provoz vysoušečů a čerpadel

Odhadují, že do konce roku zaplatí za energie až desítky tisíc korun navíc. O další pomoc požádají město.

Bez zapnutého přístroje by do zimy dům nevysušili

Vysokého účtu za elektřinu se bojí i Hana Šťastná. Ještě před pár týdny měla doma dva centimetry vody. Místnosti stále vysouší. „Vyléváme opravdu každý den kýbl vody. Opravdu se nasbírá. Jede to hlavně přes noc,“ popsala.

Bez zapnutého přístroje by dům do zimy nevysušili. „Máme si zapsat datum, kdy jsme začali s vysoušením, a datum, kdy skončíme. A předpokládáme, že společnosti se nějakým způsobem nad námi slitují, protože je tady v okolí hodně lidí, co vysouší víc jak měsíc,“ řekla