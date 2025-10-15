Téměř sto let fungující Dětská ozdravovna Království v Nemojově končí. Důvodem jsou hospodářské problémy i změna legislativy, která začne platit od příštího roku. Nově by bylo potřeba více zdravotnického personálu. V zařízení se léčily děti s astmatem, ADHD i poruchami příjmu potravy, z velké části z dětských domovů. Část zaměstnanců zůstane v zařízení pro děti v tísni, které s ozdravovnou sdílí areál. Zbylým deseti pracovníkům kraj nabídl místo v jiných dětských ozdravovnách.
Ozdravovna Království v Nemojově po téměř sto letech končí
