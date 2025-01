Ostravu čekají dopravní omezení u Svinova kvůli demolici mostu

Od úterní půlnoci budou moci řidiči jezdit po vytížené Rudné ulici u ostravského Svinova jen jedním pruhem. Dopravní komplikace souvisí s přípravami demolice mostu nad Polaneckou ulicí. Omezení se dotkne i městských autobusů. V Moravskoslezském kraji se chce letos Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pustit do čtyř desítek významných oprav.

Aktuální uzávěra se bude týkat části mostu ze směru z Opavy na Ostravu, kam už od středečního rána řidiči nevjedou. Místo toho se tu začne frézovat asfalt a budou odstraňována svodidla. „Ze čtyř pruhů převedeme dopravu do jednoho jízdního pruhu pro každý směr, ale v každém případě tady nebudeme instalovat kyvadlový provoz. (…) Nabídneme odlehčovací objízdnou trasu,“ popisuje rozsah omezení mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Na jednom z mostních spojení v Rudné ulici vysoko nad ulicí Polaneckou je doprava frekventovaná. Denně tu projede až 37 tisíc aut. Stav konstrukce však podle ŘSD už této dopravní zátěži nevyhovuje. Za zhruba 95,5 milionu korun proto most v nejbližších týdnech plánuje zbourat a postavit nový.

Některá města zdražují MHD, dvou největších se to netýká

Cestující musí počítat s výlukou pěti autobusových linek

Objížďku budou využívat i některé spoje MHD. „Od středy 8. do 22. ledna dojde v souvislosti s demolicí mostu k výlukám pěti autobusových linek. (...) Číslo 45, 46, 59, 64 a 76. Na linkách budou platit výlukové jízdní řády, které budou vyvěšené na zastávkových označnících,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku Ostrava Tereza Šnoblová.

Demolici první části mostu chce zhotovitel stihnout ještě do konce měsíce. Následovat bude odstranění části druhé. „Zboříme původní mosty a postavíme úplně nové. Má to několik výhod – budou širší, budou mít technickou životnost kolem stovky let a budou zcela plně odpovídat výraznějšímu dopravnímu zatížení,“ vysvětluje Rýdl.

Vedle mostu nad Polaneckou se má letos začít pracovat na další páteřní komunikaci rovněž na přemostění přes Místeckou ulici. I tam stavaři plánují původní konstrukci strhnout a nahradit novou. Jako poslední pak přijdou na řadu dva mosty v blízkosti Frýdecké ulice. Ten přímo nad Frýdeckou by se měl dočkat jen rekonstrukce. Nedaleký most přes železnici však čeká demolice a nová výstavba.