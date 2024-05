Oprava železničního přejezdu komplikuje dopravu na hlavním tahu z Českých Budějovic na Rakousko

Události v regionech: Uzavírka na hlavním tahu do Rakouska (zdroj: ČT24)

Dělníci opravují poškozený přejezd, na kterém se podepsala intenzivní doprava. „Musíme se s tím nějakým způsobem sžít. Protože jednak jsme na to trošku zvyklí v naší oblasti, že občas uzavírky jsou, a těšíme se, že to bude opravené,“ řekl místostarosta Pavel Svoboda (Kaplice společně).

Je jich několik. Nákladní vozidla nad dvacet tun musí využít tu nejdelší, která vede mimo jiné kolem lipenské přehrady, přes Černou v Pošumaví. Vozy do deseti tun mají objížďku mnohem kratší, přes Trhové Sviny.

„Během třech dnů maximálně, snad to zkrátíme, opravíme to a opět to otevřeme,“ dodal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Od 13. května dopravu budou řídit kyvadlově a omezení skončí 28. května. Poté bude následovat poslední etapa, o které bude Ředitelství silnic a dálnic informovat. Stavební práce vyjdou na 19,5 milionu korun bez DPH.