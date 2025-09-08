České Radiokomunikace (CRA) zahájily stavbu datového centra Prague Gateway DC na okraji hlavního města v lokalitě Zbraslav–Jíloviště. To bude jedním z největších a nejmodernějších v regionu a může být i součástí projektu AI gigafactory v České republice. Stavba za dvě miliardy korun bude trvat zhruba dva roky. První klienti by tak mohli centrum začít využívat v roce 2027, uvedli zástupci Radiokomunikací.
Na okraji Prahy vzniká velké datové centrum
Výstavba se uskuteční v několika etapách. Zhruba do prosince by měly trvat zemní práce a zhruba do té doby CRA vyberou generálního dodavatele. Ten vzejde ze tří zájemců, kteří splňují zadávací podmínky. Prague Gateway DC bude sloužit klientům s nároky na vysoké příkony a vysoké provozní standardy, například pro zajištění mezinárodních služeb s vysokou dostupností nebo třeba pro trénování jazykových AI modelů.
„Na datových centrech stojí digitální svět. Zvyšují se i nároky na jejich parametry, jako je bezpečnost, příkon a další. To nejlepší, co je momentálně k dispozici, spojujeme do Prague Gateway DC. Věříme, že pomůže držet českým i zahraničním společnostem krok s rychlým tempem rozvoje AI i jiných oblastí,“ uvedl generální ředitel CRA Miloš Mastník.
V dalších fázích by se Prague Gateway DC mohlo stát součástí projektu AI gigafactory, což budou rozsáhlá zařízení, jejichž smyslem má být poskytování kapacit a podílení se na vývoji a trénování složitých AI modelů. Budou integrovat masivní výpočetní výkon. CRA podaly projekt v iniciativě Project AIGF CZ a v případě úspěchu by pak působily jako koordinátor projektu. Rozhodovat by se mělo v příštím roce.
Umělá inteligence podle ministra průmyslu Lukáše Vlčka (STAN) zásadně promění průmysl i služby a bez špičkové infrastruktury, jako jsou moderní datová centra, se tento rozvoj neobejde. „Prague Gateway DC bude patřit k největším a nejmodernějším v regionu, proto se nabízí zapojení CRA do projektu AI gigafactory,“ uvedl. Projekt podle něj posílí výzkum, vývoj a průmysl v AI a pomůže Česko dostat do top deseti zemí v souladu s hospodářskou strategií.
„Pro úspěšné dokončení procesu u Evropské komise děláme společně s Českými Radiokomunikacemi a za podpory celé české AI komunity maximum. Pokud v Česku postavíme jednu z pěti AI gigafactories, staneme se navždy součástí evropské páteřní sítě superpočítačů a jedním z center umělé inteligence v (Evropské) unii. Náš projekt je velmi kvalitní, intenzivně vyjednáváme s (Evropskou) komisí a sháníme podporu u ostatních členských států. Věřím, že můžeme uspět,“ dodal náměstek ministra průmyslu a obchodu a vládní zmocněnec pro AI Jan Kavalírek.
Přes dva tisíce serverových míst
Nové datové centrum staví CRA na vlastním pozemku, který dříve sloužil pro provoz rozhlasových AM vysílačů. Prague Gateway DC bude mít kapacitu více než 2000 serverových míst, takzvaných racků, na dvanácti datových sálech s celkovou podlahovou plochou datových sálů přes 4000 metrů čtverečních. Pro datové centrum je zajištěno napájení 26 megawattů, v případě AI gigafactory by to pak byl trojnásobek.
Rack (neboli rám) je jedna standardní kovová konstrukce, ve které jsou uložené servery, síťové prvky, úložiště a další infrastruktura.
České Radiokomunikace již provozují osm datových center v České republice, například na pražském Žižkově, Strahově a nedalekém Cukráku, stejně jako v Brně, Ostravě, Pardubicích, Zlíně a Lužicích.