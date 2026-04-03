Na jindřichohradecké úzkokolejce vyjely po několika letech pravidelné vlaky

Jindřichohradecká úzkokolejka v pátek zahájila pravidelný turistický provoz. První vlak vyjel z nádraží v Jindřichově Hradci směrem na Obrataň na Vysočině v 9:11 a další spoj o několik minut později zamířil do Nové Bystřice. Pravidelný provoz se na této dráze zastavil na podzim 2022 kvůli insolvenci předchozího majitele. O obnovení se postarala společnost Gepard Express.
„Tahle dráha mohla být zachráněná nejenom prací zaměstnanců a brigádníků, ale také tím, že má veřejnou podporu, že to lidé chtějí,“ poznamenal majitel společnosti Albert Fikáček před odjezdem vlaků. Připomněl i to, že mnoho lidí je ochotných přetavit svoje nadšení v činy. „Prakticky každý víkend máme brigády,“ doplnil.
Na úzkokolejce teď budou jezdit tři páry vlaků denně celé velikonoční svátky včetně pondělí. Následně budou v provozu vždy od pátku do neděle a od posledního týdne v květnu do konce září každý den. Jízdní řád je dostupný na facebooku.
Gepard Express má od ledna povolení od Drážního úřadu k provozu na všech 79 kilometrech úzkokolejky. Trať je sjízdná, žádný most na ní není v havarijním stavu, ale do budoucna budou potřeba investice. „Není to tak, že dneska (v pátek) jsme dobojovali, teprve jsme na startovní čáře,“ zdůraznil Fikáček.
Společnost chce také postupně obnovovat vozový park, který čítá 89 kusů. V pátek představila opravenou lokomotivu z roku 1954. Šéf depa Jan Píšala, který byl také jejím strojvedoucím, sdělil, že všechna vozidla, která teď jezdí na úzkokolejce, jsou technicky v pořádku. „Ale jejich zevnějšek není vždycky úplně reprezentativní,“ uznal.
Zahájení provozu si nenechala ujít řada lidí
Podle redaktorky ČT Beaty Zůbkové se v pátek ráno na nádraží shromažďovaly stovky lidí. Zahájení provozu se zúčastnili i zástupci města a krajů. Ten Jihočeský přispěje na letošní provoz úzkokolejky dvanácti miliony korun a Kraj Vysočina 9,5 milionu korun. Ve sbírce na Doniu se zatím na opravu podbíječky potřebné pro údržbu kolejí sešlo přes 2,7 milionu, přispělo víc než 1400 lidí.
Mezi prvními mířili po ránu k úzkokolejce tři kamarádi s krosnami na zádech, přijeli od Blanska. Řekli, že se na Velikonoce vydávají na vandr pravidelně. „Nabízelo se to. Když Česká Kanada, tak proč nevyužít obnovený provoz úzkokolejky,“ podotkl muž jménem Honza. Vystoupit se chystali na zastávce Kaproun. K této stanici na trati do Nové Bystřice se váže mystifikace, že zde byl vyhozen z vlaku fiktivní český génius Jára Cimrman.
Gepard Express úzkokolejku vlastní od loňského září. Soud vyhlásil konkurz na zadlužené Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) na konci března 2025. Podnik byl v úpadku od podzimu 2022 a dlužil skoro 350 milionů korun. Věřitelský výbor JHMD a následně i soud souhlasily loni v létě s prodejem společnosti firmě Gepard Express za 83 milionů.
Úzkokolejky začaly sloužit na konci 19. století, na starší z nich, trati z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice dlouhé 33 kilometrů, byl provoz zahájen 31. října 1897. Druhá trať byla zřízena z Jindřichova Hradce přes Kamenici nad Lipou do Obrataně na Pelhřimovsku, měří 46 kilometrů. Vlaky tam poprvé vyjely o Vánocích 1906.
