Na jindřichohradecké úzkokolejce vyjely po několika letech pravidelné vlaky


3. 4. 2026|Zdroj: ČTK, ČT24
Události: Zahájení provozu na jindřichohradecké úzkokolejce
Jindřichohradecká úzkokolejka v pátek zahájila pravidelný turistický provoz. První vlak vyjel z nádraží v Jindřichově Hradci směrem na Obrataň na Vysočině v 9:11 a další spoj o několik minut později zamířil do Nové Bystřice. Pravidelný provoz se na této dráze zastavil na podzim 2022 kvůli insolvenci předchozího majitele. O obnovení se postarala společnost Gepard Express.

„Tahle dráha mohla být zachráněná nejenom prací zaměstnanců a brigádníků, ale také tím, že má veřejnou podporu, že to lidé chtějí,“ poznamenal majitel společnosti Albert Fikáček před odjezdem vlaků. Připomněl i to, že mnoho lidí je ochotných přetavit svoje nadšení v činy. „Prakticky každý víkend máme brigády,“ doplnil.

Na úzkokolejce teď budou jezdit tři páry vlaků denně celé velikonoční svátky včetně pondělí. Následně budou v provozu vždy od pátku do neděle a od posledního týdne v květnu do konce září každý den. Jízdní řád je dostupný na facebooku.

Gepard Express má od ledna povolení od Drážního úřadu k provozu na všech 79 kilometrech úzkokolejky. Trať je sjízdná, žádný most na ní není v havarijním stavu, ale do budoucna budou potřeba investice. „Není to tak, že dneska (v pátek) jsme dobojovali, teprve jsme na startovní čáře,“ zdůraznil Fikáček.

Jindřichohradecké místní dráhy jdou do konkurzu
Jindřichohradecké místní dráhy – ilustrační foto

Společnost chce také postupně obnovovat vozový park, který čítá 89 kusů. V pátek představila opravenou lokomotivu z roku 1954. Šéf depa Jan Píšala, který byl také jejím strojvedoucím, sdělil, že všechna vozidla, která teď jezdí na úzkokolejce, jsou technicky v pořádku. „Ale jejich zevnějšek není vždycky úplně reprezentativní,“ uznal.

Zahájení provozu si nenechala ujít řada lidí

Podle redaktorky ČT Beaty Zůbkové se v pátek ráno na nádraží shromažďovaly stovky lidí. Zahájení provozu se zúčastnili i zástupci města a krajů. Ten Jihočeský přispěje na letošní provoz úzkokolejky dvanácti miliony korun a Kraj Vysočina 9,5 milionu korun. Ve sbírce na Doniu se zatím na opravu podbíječky potřebné pro údržbu kolejí sešlo přes 2,7 milionu, přispělo víc než 1400 lidí.

Redaktorka ČT Beata Zůbková o znovuzahájení provozu na jindřichohradecké úzkokolejce
Mezi prvními mířili po ránu k úzkokolejce tři kamarádi s krosnami na zádech, přijeli od Blanska. Řekli, že se na Velikonoce vydávají na vandr pravidelně. „Nabízelo se to. Když Česká Kanada, tak proč nevyužít obnovený provoz úzkokolejky,“ podotkl muž jménem Honza. Vystoupit se chystali na zastávce Kaproun. K této stanici na trati do Nové Bystřice se váže mystifikace, že zde byl vyhozen z vlaku fiktivní český génius Jára Cimrman.

Gepard Express úzkokolejku vlastní od loňského září. Soud vyhlásil konkurz na zadlužené Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) na konci března 2025. Podnik byl v úpadku od podzimu 2022 a dlužil skoro 350 milionů korun. Věřitelský výbor JHMD a následně i soud souhlasily loni v létě s prodejem společnosti firmě Gepard Express za 83 milionů.

Jindřichohradeckou úzkokolejku získá Gepard Express
Vlak Jindřichohradeckých místních drah na úzkokolejné trati

Úzkokolejky začaly sloužit na konci 19. století, na starší z nich, trati z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice dlouhé 33 kilometrů, byl provoz zahájen 31. října 1897. Druhá trať byla zřízena z Jindřichova Hradce přes Kamenici nad Lipou do Obrataně na Pelhřimovsku, měří 46 kilometrů. Vlaky tam poprvé vyjely o Vánocích 1906.

USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Cherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

VideoCherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

před 5 hhodinami
Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

před 6 hhodinami
České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

před 6 hhodinami
Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

před 9 hhodinami
Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

před 10 hhodinami
Jaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

VideoJaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

před 12 hhodinami
Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Provoz metra na lince C přerušila asi na hodinu a půl srážka s člověkem

Provoz linky C metra v Praze přerušila v neděli dopoledne asi na jeden a půl hodiny v úseku Letňany – Nádraží Holešovice srážka soupravy s člověkem. Sražený na místě zemřel, uvedla mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Jana Poštová. Ve zmíněném úseku linky C nahradily metro autobusy a tramvaje.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

V případu požáru ve zbrojovce obviněn další člověk, jiný zadržen v Bulharsku

Kriminalisté v sobotu obvinili v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích dalšího člověka. Jeden člověk byl navíc v pátek zadržen v Bulharsku, Česko požádá o jeho vydání. Policie to v sobotu večer bez dalších podrobností uvedla na síti X.
4. 4. 2026Aktualizováno4. 4. 2026

V Praze někdo vykradl bankomaty, poničil je asi výbušninou. Škoda je v milionech

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty a ukradl z nich všechny peníze. Škoda je dle policistů několik milionů korun. Ti také zjišťují, jakým přesně způsobem do bankomatů pachatelé pronikli, řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Policií zveřejněná fotografie ale naznačuje, že bankomaty byly poničené s použitím výbušniny. Z místa podezřelí odjeli na elektrokoloběžkách. Zloděje, kteří byli nejméně dva, policie hledá. Útoky na bankomaty s použitím výbušniny jsou podle mluvčích bank ojedinělé. Incident částečně omezil provoz blízkého obchodního centra.
4. 4. 2026Aktualizováno4. 4. 2026

VideoOdborníci monitorují pohyb vlků na Broumovsku pomocí GPS

V oblasti Broumovska se v současnosti pohybují dva vlci s telemetrickými obojky. Ochránci přírody tak chtějí sledovat jejich trasy i to, jak blízko se přibližují k lidským obydlím. Nedávno se šelmy dostaly i do těsné blízkosti člověka. Odborníci teď pomocí GPS monitorují jejich pohyb. A vzkazují lidem, aby z vlků neměli strach, protože od jejich návratu do tuzemské přírody jejich vyloženě agresivní chování zaznamenáno nebylo. Už v lednu také na Broumovsku dobrovolníci vlky sčítali – ukázalo se, že na širším území zahrnujícím i Polsko žijí tři smečky a kolem 25 jedinců.
4. 4. 2026

S Velikonocemi policie tradičně posiluje hlídky, nechybí ani v ulicích

V tuzemsku aktuálně platí zvýšená bezpečnostní opatření. Policie ve větší míře hlídá takzvané měkké cíle – tedy sportovní, kulturní a společenské akce, letiště nebo náboženské objekty. Sbor denně nasazuje po celé republice přes tisíc lidí – včetně hlídek s balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi. A důslednější kontroly probíhají i na silnicích kvůli Velikonocím.
3. 4. 2026

Nová výstava ukazuje neuskutečněné vize pro Zlín

Projekty, které měly vzniknout ve Zlíně před vypuknutím druhé světové války, představuje výstava Neuskutečněné vize firmy Baťa v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Mezi exponáty jsou například plány na nový dopravní terminál nebo podobu náměstí Práce. Návrhy významných architektů si lidé mohou prohlédnout do 19. dubna. Výstava je součástí akcí připomínajících ve spolupráci s UNESCO 150 let od narození Tomáše Bati.
3. 4. 2026

Srážka vlaku s člověkem na Pardubicku omezila provoz na koridoru na Moravu

Na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou přerušila v pátek odpoledne provoz srážka vlaku s člověkem, který na místě zemřel. Nehoda na více než hodinu zcela zastavila provoz v úseku Pardubice hlavní nádraží – Přelouč, ve 14:10 byl obnoven po jedné ze dvou kolejí. Zhruba v 15:10 byl provoz opět bez omezení, sdělil mluvčí Správy železnic Martin Kavka. Nehoda se stala krátce před 13. hodinou.
3. 4. 2026Aktualizováno3. 4. 2026

