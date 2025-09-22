Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) získá společnost Gepard Express, věřitelský výbor na pondělní schůzi souhlasil s prominutím zmeškání lhůty k uhrazení 83 milionů korun. Majitel Gepard Expressu, Albert Fikáček, by tak mohl podnik převzít na začátku října, řekl insolvenční správce David Jánošík. Podle dřívějších vyjádření Fikáčka se chce firma nyní soustředit hlavně na obnovu jindřichohradecké úzkokolejky.
Jindřichohradeckou úzkokolejku získá Gepard Express
„Věřitelský výbor mi uložil vzhledem k tomu, že už je doplaceno, abych s nimi uzavřel smlouvu o prodeji obchodního závodu. Teď musím počkat, až dostanu zápis z jednání věřitelského výboru a vstoupím v jednání zřejmě s právním zástupcem firmy Gepard Express,“ řekl Jánošík, který také bude o vývoji informovat insolvenční soud.
Po doladění detailů smlouvy bude firma moci převzít obchodní závod. Z částky třiaosmdesát milionů korun se uspokojí zajištění věřitelé a další závazky podle zákona.
Insolvenční správce už Fikáčka o rozhodnutí věřitelského výboru informoval. „Děkuji věřitelskému výboru za důvěru,“ řekl Fikáček. Podle něj budou následovat jednání s kraji Jihočeským a Vysočinou a příprava provozu trati v turistickém režimu, dodal Fikáček. Kdy vlaky opět vyjedou na koleje, ale neupřesnil.
Společnost Gepard Express, která v červnu uspěla v tendru na koupi zkrachovalých jindřichohradeckých úzkokolejek, nestihla složit celou částku do půlnoci z 1. na 2. září. Požádala proto věřitelský výbor o prodloužení lhůty do 19. září. Výbor ale 11. září schválil, že přijme nabídku druhého v pořadí, společnosti Fexlin, za kterou stojí podnikatel Otakar Moťka a která nabídla 81,35 milionu korun.
Soud: Hlavním zájmem je prodat nejvyšší nabídce
Podle soudu ale bylo možné podmínky výběrového řízení změnit. „Soud nemá za přesvědčivě vysvětlenou a doloženou hrozbu ‚významného rizika zpochybnění celého procesu prodeje‘, pokud by věřitelský výbor akceptoval úhradu celé kupní ceny s několikadenním zpožděním,“ uvedl soud ve vyjádření v insolvenčním rejstříku.
Podle soudu je hlavním zájmem prodat podnik nejvyšší nabídce. Soud také zdůraznil, že věřitelský výbor rozhodoval o prodeji druhému účastníkovi v době, kdy už měl insolvenční správce všechny peníze od Gepard Expressu na účtu. Zpoždění činilo deset dní.
JHMD loni získala povolení k provozu na tratích Nová Bystřice – Hůrky a Jindřichův Hradec – Kamenice nad Lipou. Vlaky jezdily jen v úseku Nová Bystřice a Hůrky. Věřitel Jan Kysela připravil reorganizační plán, který ale většina věřitelů letos v únoru nepřijala a Kysela následně plán stáhl. Českobudějovický soud pak na konci března vyhlásil konkurz.
K prodeji bylo patnáct nádraží včetně budov, sedm z nich lze využívat pro rekreační ubytování. Dále se prodávaly dvě úzkorozchodné tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a z Jindřichova Hradce do Obrataně, lokomotivy a vagony, různá vozidla, vybavení apartmánů, dopravních kanceláří, čekáren, kanceláří a opravny vozidel.
Gepard Express založil Fikáček v roce 2019. Nyní se zaměřuje především na návrat pravidelného provozu na úzkokolejku a na rozvoj komunitního cestování po železnici. Snahou je nabízet projekty spojující zábavu a poznávání méně známých koutů Česka a netradičních destinací, jako je třeba Bosna, Slovinsko nebo Moldavsko.