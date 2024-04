Most nad dálnicí D6 při noční uzavírce zanikl. Po konci uzavírky musí řidiči počítat se zúžením

Kvůli bourání mostu se dálnice D6 uzavřela v sobotu večer. Pro řidiče to byla menší komplikace než při demolicích mnoha nadjezdů na jiných dálnicích, které si obvykle vyžádají dlouhé objížďky. Most byl součástí loketské dálniční křižovatky, takže stačilo sjet a po okružní křižovatce se dostat na nájezd zpět na D6.

Most, kterým bylo možné dostat se přes dálnici D6 z Nového Sedla do Lokte, byl zvláštní tím, že byl mnohem starší než dálnice pod ním. Postaven byl v roce 1972 nad přeložkou původní silnice I/6, a když ta se přestavěla na dálnici, zůstal v původní podobě. Po 52 letech ale musel pryč. „Jde kompletně dolů z důvodu špatného technického stavu,“ ozřejmil stavbyvedoucí demolice Christián Kajaba. Ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jiří Šlachta připomněl, že kvůli stavu mostu pod něj v minulosti musely být instalovány ochranné sítě.

Po noční úplné uzavírce musí řidiči ještě počítat s uzavřením jednoho jízdního pruhu v každém směru. Karlovarský krajský radní pro dopravu Jan Bureš (ODS) avizoval, že při stavbě nového mostu bude také občas nezbytné jízdní pruhy na dálnici uzavírat.

Po mostě vedla silnice II/209 z Nového Sedla do Lokte, která zůstane uzavřena až do podzimu, kdy by měl být hotový nový most. Nad D6 je navržena trámová předpjatá konstrukce, která se skládá z opěr, jednoho středového pilíře místo nynějších dvou a spřažené mostovky. Stavba zahrnuje šest samostatných stavebních objektů. Životnost nového mostu je projektována na sto let. Práce ovšem zkomplikují geologické podmínky v lokalitě. Podloží je kvůli historické těžbě uhlí nestabilní.

„Budeme u toho mít geologický dozor. Bude kontrolovat, jestli geologie sedí s tím, co jsme předpokládali. Následně budeme navrhovat úpravy, nebo pojedeme podle standardního projektu,“ nastínil stavbyvedoucí.

Výměna mostu nad dálnicí je investice Karlovarského kraje, jehož Krajská správa a údržba silnic za ni zaplatí 8,25 milionu korun. Zbylých téměř 47 milionů korun by měl kraj získat od Evropské unie.