Mezi Krnovem a Bruntálem začnou opět jezdit vlaky

Ve středu ráno tak cestující mezi Krnovem a Bruntálem místo náhradních autobusů znovu usednou do vlaků. Otevření tratě vítají také místní firmy, které jsou na železniční dopravě závislé.

„Úsek mezi Krnovem a Branticemi, odkud se pak dále jezdí na Bruntál a Olomouc, patřil mezi ty, které povodně poškodily výrazněji. Největší rozsah oprav si vyžádal most přes mlýnský náhon v jižní části Krnova. Voda z něj zcela odplavila koleje, zbyla jen rámová konstrukce mostu. Povodeň zasáhla také samotnou železniční stanici Krnov, poškodila například zabezpečovací zařízení,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

V nejbližší době železničáři zprovozní i další úseky tratí poškozených povodněmi v severní části Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Na začátku příštího týdne Správa železnic očekává zprovoznění úseku z Krnova přes Město Albrechtice a Jindřichov k polské hranici.

Od poloviny prosince by měla být v provozu trať z Krnova do Skrochovic ve směru do Opavy a také úzkokolejka mezi Třemešnou a Osoblahou.

Další opravy až v příštím roce

Obnova některých tratí je ale zatím v nedohlednu. „Návrat vlaků na trať Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem očekáváme až v průběhu příštího roku, tento úsek voda poškodila velmi výrazně. Nejprve bude nutné obnovit trasu původního koryta řeky Opavy, až pak bude možné začít opravy samotné železnice,“ doplnila Friebová.

V Olomouckém kraji by měl být 30. listopadu obnoven vlakový provoz mezi Hanušovicemi a Brannou na trati spojující Zábřeh a Jeseník. „Zářijové povodně poškodily na šedesát traťových úseků, v tuto chvíli jich zbývá obnovit přibližně desítka,“ upřesnila mluvčí.