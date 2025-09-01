Karolinka na Vsetínsku koupila areál bývalých skláren za 52 milionů korun. Město uzavřelo kupní smlouvu se společností Synot Real Estate. Koupi podpořili obyvatelé Karolinky v dubnu v referendu. Město s dvěma a půl tisíci obyvatel má dlouholetou sklářskou tradici, v roce 2020 se tam však sklárny uzavřely. V areálu mají vzniknout prostory pro obchod, služby, bydlení i společenský život.
Město Karolinka koupilo areál bývalých skláren
Město na koupi areálu skláren použilo devatenáct milionů korun z vlastních úspor, zbývajících třiatřicet milionů korun pokryje bankovní úvěr. „Podmínky úvěru jsou velmi výhodné, i toto nám pomáhá vše ekonomicky zvládnout,“ řekl starosta Richard Holiš (nestr.). Radnice již dříve uvedla, že nákup sklárny neomezí jiné projekty. „Obyvatelé se nemusí obávat, pokračujeme ve všech naplánovaných investicích a projektech,“ ujistil starosta.
Město je oficiálním vlastníkem areálu od 22. srpna. Chce jej postupně přetvořit na zónu obchodu, služeb a drobné výroby. Počítá také s prostory pro bydlení, sociální oblast, kulturu, sport i společenský život. „Ukazuje se nám, že naše záměry jsou reálné a platí tak, jak jsme je občanům představovali. V první fázi se zaměříme na obchodní zónu a přípravu ploch pro takzvaný brownfield,“ vysvětlil zastupitel Vlastimil Rapant (nestr.).
Loni na podzim společnost Synot Real Estate nabídla sklárnu k prodeji. Radnice letos začala prověřovat ekonomické možnosti i dopady odkupu. V dubnu se konalo místní referendum, ve kterém se lidé vyslovili pro nákup areálu někdejších skláren o rozloze téměř 42 tisíc metrů čtverečních za 52 milionů korun. Zastupitelé poté schválili parametry úvěru a kupní smlouvy. Od konce srpna je město majitelem. „Pro naše město je to historická událost. Mám obrovskou radost a jsem hrdý na to, jak se do celého procesu zapojili občané,“ dodal starosta.