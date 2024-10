Lidé by chtěli zapomenout, říká k vrbětickému výbuchu místostarostka Vlachovic

ČT24,

ČTK

, pes

před 31 m minutami

Rozhovor s místostarostkou Vlachovic k 10 letům od výbuchů skladů s municí ve Vrběticích (zdroj: ČT24)

Deset let po výbuchu ve Vrběticích zůstávají v místních vzpomínky. Lidé by ale podle místostarostky Vlachovic, pod které spadají i Vrbětice, Miroslavy Zoubkové (nestr.) chtěli zapomenout. Z obce se ale podle ní nikdo kvůli nepříjemným vzpomínkách neodstěhoval, naopak přicházejí mladé rodiny, staví nové domy. Lidi v obcích kolem skladů podle starosty Lipové Miloslava Svárovského (nez.) trápí ale například to, že nebyly odstraněny všechny následky událostí. Obce poukazují na to, že v částech vrbětického areálu a hlavně za jeho hranicemi stále není provedený hloubkový pyrotechnický průzkum.

Místostarostka Zoubková pracovala před deseti lety v soukromé firmě. Zrovna byla na školení v nedalekém Slavičíně, když se ozvaly výbuchy. „Dostávali jsme informace po telefonu, co se děje. Ten finální výbuch už byl slyšet i tam. Bylo to nepříjemné,“ vzpomíná. Lidé podle ní měli samozřejmě strach. „Znám pár rodin, které se odstěhovaly na čas pryč, protože nikdo nevěděl, co se tam bude dít,“ říká. Lidé si podle Zoubkové vyměňovali informace různě, někteří areál znali, protože tam pracovali, většinou věřili tomu, co média předkládala. Evakuace byla podle místostarostky stresující. „Sbalila se zvířata jako psi, kočky a opustil se dům. Nevěděli jsme, jestli se vrátíme zítra, za týden, vrátíme se vůbec, máme se kam vrátit. Bylo to takové nepříjemné, popsala místostarostka.

Do obce se stěhují mladí Šest let pak obyvatelé potkávali v obci zasahující techniku a pyrotechniky. „Ty první dva roky byly těžké, pak už si člověk zvykl,“ poznamenala místostarostka. Že by se někdo v důsledku událostí v muničním skladu odstěhoval, místostarostka neví. „Dokonce už se sem stěhují mladí lidé, rodiny, kupují domy,“ řekla. Stát obcím poslal sto šestnáct milionů korun. Peníze podle Zoubkové pomohly lépe financovat některé projekty. „Obec udělala nové chodníky, osvětlení, hasičskou zbrojnici, budeme opravovat schody ke kostelu, spolky dostaly víc peněz,“ vyjmenovala. „Lidé by chtěli zapomenout, nikdo už na to nemyslí, nechceme si to připomínat,“ řekla.

Obce volají po hloubkovém pyrotechnickém průzkumu Podle starosty Lipové Svárovského někteří obyvatelé s nelibostí nesou, že se dosud neodstranily následky událostí. Obce dlouhodobě poukazují na to, že v částech vrbětického areálu a hlavně za jeho hranicemi stále není provedený hloubkový pyrotechnický průzkum. Ten byl i jedním z témat dubnové návštěvy prezidenta Petra Pavla ve Zlínském kraji, který do vrbětického areálu zavítal. Následně uvedl, že chce o situaci jednat s premiérem a ministry. Policisté a hasiči při likvidačních pracích po výbuších zajišťovali v areálu pyrotechnický sběr munice a jejích částí. Hloubkovým pyrotechnickým průzkumem do padesáti centimetrů pod povrchem prověřili odborníci jen nejexponovanější místa, třeba v okolí vybuchlých skladů. Hloubkový průzkum zasaženého území slibovali při návštěvách Vrbětic také představitelé minulých vlád.