Kvůli zaběhnutému psovi stála v Praze několik hodin většina linky metra A

Zaběhnutý pes ve čtvrtek dopoledne zastavil provoz pražského metra na velké části linky A, která je spojnicí k letišti nebo motolské nemocnici. Policistům a hasičům se podařilo psa, kterému dali pracovní jméno Metrouš, odchytit po zhruba pěti hodinách ve stanici Malostranská. Mezi stanicemi Náměstí Míru a Nemocnice Motol částečně jezdily náhradní autobusy.
Podle policejního mluvčího Jana Daňka se pes zaběhl v kolejišti ve stanici Nemocnice Motol a kvůli jeho hledání bylo nutné vypnout i proud v metru, jehož část od zhruba devíti hodin dopoledne nejela.
Původně dopravní podnik zastavil provoz metra jen mezi Dejvickou a motolskou nemocnicí. S tím, jak pes utíkal směrem k centru, ale uzavřený úsek o hodinu později rozšířil až k Náměstí Míru.
„Metro nejezdí kvůli psovi, který běžel tunelem nejdřív ze stanice Motol na Petřiny a teď se podle všeho přesouvá směrem do centra na Bořislavku. Jedná se asi o ročního vlčáka,“ uvedla kolem 10:30 policie. Daněk později řekl, že štěně zůstalo někde mezi Bořislavkou a Dejvickou.
Kolem 13:30 policie uvedla, že „Metrouš je ve stanici metra Hradčanská, ale odchyt se bohužel stále nedaří. Je rychlý a mrštný“. Krátce po 14. hodině policie uvedla, že se psa podařilo odchytit ve stanici Malostranská. Podle policie jde o fenu.
Jak se pes do metra dostal, policie podle mluvčího neví. V části linky jezdily náhradní autobusy, upravena byla i trasa tramvajové linky 8.