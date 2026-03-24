Kvůli poddolovanému území praskají v Chomutově domy


před 23 mminutami|Zdroj: ČT24
Události v regionech: Důsledky poddolování území v Chomutově
Chomutov řeší následky své těžební minulosti. Nestabilní podloží v kombinaci s poddolovaným územím způsobuje na několika místech ve městě praskliny na domech i trhliny v zemi. Kvůli narušené statice panelového domu se loni musely vystěhovat desítky obyvatel.

V chomutovském volnočasovém areálu Domovinka se už loni ze dne na den propadl chodník. „Pravděpodobnou příčinou bylo staré důlní dílo,“ uvedl náměstek primátora Chomutova Martin Bocian (Nový Sever).

Popraskané domy i chatky řeší také v kempu u Kamencového jezera v Chomutově. „Praskla deska a museli jsme zvednout podlahu a srovnat ji do roviny,“ popsal vedoucí kempu Jan Klučerovský.

Budova bývalé recepce se kvůli pohybům podloží rozpínala natolik, že museli střechu stáhnout železnou konstrukcí.

Obyvatelé paneláku v Chomutově se museli evakuovat. Hrozí jeho zřícení
Evakuace lidí kvůli prasklinám v domě

Nejhorší situace je podle chomutovské radnice v ulici Čelakovského, kde se kvůli narušené statice loni museli vystěhovat obyvatelé panelového domu. Město lidem v okolí doporučuje, aby stav domů kontrolovali. „Jediná cesta je sledovat, jestli se někde neobjeví neobvyklá prasklina, a hned to hlásit,“ řekl Bocian.

Město situaci sleduje a je v kontaktu s odborníky. Příčinou pohybů je podle nich kombinace podzemní vody a nestabilního jílového podloží. Část domů může stát na mělkých základech.

Začíná rekonstrukce Nové scény. Národní divadlo tak napravuje kompromis

Národní divadlo zahajuje generální rekonstrukci Nové scény. Za 1,8 miliardy bez DPH má především brutalistní budovu z počátku osmdesátých let lépe přizpůsobit divadelnímu provozu. Plášť ze čtyř tisíc skleněných „obrazovek“, kvůli nimž bývá stavba vyzdvihována i haněna, zůstane, projde ale renovací. Stejně jako architektonicky cenný interiér.
před 5 mminutami

Tachograf bude muset být vedle kamionů i v některých dodávkách

Od 1. července budou muset být dodávky na zahraničních trasách vybaveny digitálním tachografem. Nařízení vycházející z evropského Balíčku mobility podle sdružení dopravců ČESMAD Bohemia ovlivní stovky firem. Povinnost dodržovat přestávky stejně jako řidiči nákladních aut by sice měla zvýšit bezpečnost, přinese ale také vyšší náklady. Běžných řidičů ani vnitrostátní přepravy se změna nedotkne.
před 3 hhodinami

Vyšetřování požáru v pardubické zbrojovce pokračuje. Ta sčítá škody

Policie i tajné služby dál pátrají po pachatelích pátečního požáru průmyslové haly společnosti LPP Holding v Pardubicích. Vyšetřují ho jako podezření z teroristického útoku a pracují se čtyřmi verzemi, podrobnosti zatím zveřejnit nechtějí. Hala je podle firmy zničená, strhnout bude velmi pravděpodobně nutné i druhý zasažený objekt. Přesný rozsah škod se zjišťuje, mají jít do stamilionů. Česká televize natáčela přímo na místě.
před 13 hhodinami

VideoŠkoda na chovu zasaženém ptačí chřipkou v Kosičkách je kolem 300 milionů korun

Hasiči ve Starém Bydžově zasahovali kvůli ptačí chřipce v chovu kachen. V oblasti jde podle nich o sedmé ohnisko, veškerou drůbež musí utratit. Rizika nákazy se Chlumecko nezbavilo, uhynulá drůbež byla k nalezení u obce Písek, poprvé přitom už v lednu. Největší škodu kvůli infekci letos v oblasti utrpěli farmáři z Kosiček, a to kolem 300 milionů. Nemoc do jedné z pěti zasažených hal pronikla z blízké kachní farmy Pereny. Nosnic v Kosičkách ztratili 236 tisíc a denně přicházejí na tržbách z vajec o miliony. Chov budou zkoušet obnovit v srpnu.
před 14 hhodinami

Rekonstrukce tramvajové trati v Plzni komplikuje dopravu, práce nabírají zpoždění

V Plzni začala dopravně nejnáročnější fáze rekonstrukce tramvajové trati ze Skvrňan do centra města. Nově je výrazně omezen provoz na frekventované křižovatce u Nového divadla. Stavební práce, které Plzeň vyjdou na necelých 140 milionů korun, začaly loni v říjnu. Vedení města doufá, že se je stavební firmě podaří dokončit do květnových Slavností svobody.
před 15 hhodinami

VideoNová pražská nemocnice má vzniknout v Letňanech či Vysočanech

Vládní zmocněnec pro výstavbu nové pražské nemocnice Pavel Scholz chce mít do roka hotový investiční záměr projektu. Stát nyní vybírá vhodné pozemky, mezi zvažovanými lokalitami jsou Letňany a Vysočany. Nové zařízení má v budoucnu převzít akutní péči od tří stávajících zdravotnických zařízení, v jejichž areálech by tak vznikly kapacity pro následnou a dlouhodobou péči.
včera v 09:00

Zbrojovka po požáru v Pardubicích očekává škody ve stamilionech

Zbrojařská společnost LPP Holding předpokládá, že škody po pátečním požáru v její hale a administrativní budově v Pardubicích budou ve stamilionech korun. Televizi Nova to v neděli řekla a ČTK potvrdila mluvčí firmy Martina Tauberová. Policie požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. Pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru, u všech s podezřením na úmyslné zavinění. Ohledání místa ukončili policisté v neděli ráno.
22. 3. 2026Aktualizováno22. 3. 2026
