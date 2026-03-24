Kvůli poddolovanému území praskají v Chomutově domy

Chomutov řeší následky své těžební minulosti. Nestabilní podloží v kombinaci s poddolovaným územím způsobuje na několika místech ve městě praskliny na domech i trhliny v zemi. Kvůli narušené statice panelového domu se loni musely vystěhovat desítky obyvatel.
V chomutovském volnočasovém areálu Domovinka se už loni ze dne na den propadl chodník. „Pravděpodobnou příčinou bylo staré důlní dílo,“ uvedl náměstek primátora Chomutova Martin Bocian (Nový Sever).
Popraskané domy i chatky řeší také v kempu u Kamencového jezera v Chomutově. „Praskla deska a museli jsme zvednout podlahu a srovnat ji do roviny,“ popsal vedoucí kempu Jan Klučerovský.
Budova bývalé recepce se kvůli pohybům podloží rozpínala natolik, že museli střechu stáhnout železnou konstrukcí.
Nejhorší situace je podle chomutovské radnice v ulici Čelakovského, kde se kvůli narušené statice loni museli vystěhovat obyvatelé panelového domu. Město lidem v okolí doporučuje, aby stav domů kontrolovali. „Jediná cesta je sledovat, jestli se někde neobjeví neobvyklá prasklina, a hned to hlásit,“ řekl Bocian.
Město situaci sleduje a je v kontaktu s odborníky. Příčinou pohybů je podle nich kombinace podzemní vody a nestabilního jílového podloží. Část domů může stát na mělkých základech.