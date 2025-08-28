Sedmnáct lidí z panelového domu v Chomutově muselo minulou noc opustit byty. Rozhodl o tom statik. Zavolali ho sami obyvatelé poté, co čidla měřící praskliny zaznamenala pohyb. Problém, který existuje desítky let, teď eskaloval.
Obyvatelé paneláku v Chomutově se museli evakuovat. Hrozí jeho zřícení
Zdi panelového domů v Chomutově začaly praskat a trhliny se neustále zvětšují. Podle statiků hrozí, že se budova zřítí.
Z budovy se narychlo muselo v noci vystěhovat dvanáct rodin. Až na jednu si už všichni evakuovaní našli náhradní bydlení – většinou u známých nebo příbuzných. „Já jsem šla k dceři, mám ji tady kousek. Říkali nám tak možná dva, tři dny. Nevím, doufám, že jenom ty dva, tři dny,“ řekla evakuovaná obyvatelka Eva Kokošková.
Že by se lidé domů mohli vrátit nastálo, zatím možné není. Podle města to může trvat několik týdnů i měsíců. „Budeme instalovat asi šest nebo sedm sond, které budou okamžitě dálkově zjišťovat, jaká je situace, jestli mohou do objektu a vzít si alespoň věci, které potřebují,“ uvedl náměstek primátora Chomutova Milan Märc (Nový Sever).
Problém dle města trvá desítky let
Dům patří soukromému majiteli. Podle vedení města trvá problém se špatnou statikou desítky let. Důvodem je jílové podloží, které je nestabilní a neustále v pohybu.
Loni na jaře správci v domě nechali instalovat čidla, která měří praskliny. Hned vedle jednoho z nich je na chodbě vidět dlouhá trhlina a lidem v bytech kvůli posunům padá i omítka. Firma, která čidla v domě nainstalovala a hlídá statiku, se k případu vyjadřovat nechtěla.
Věcí se zabývá policie
Vchod domu policie zapečetila a místo ohraničila páskou. Hlídky budou okolí domu pravidelně kontrolovat. „Ve středu jsme zahájili úkony trestního řízení ve věci trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti,“ sdělil ředitel územního odboru Policie ČR v Chomutově Martin Přibyl.
Geodeti už začali podloží okolo domu zaměřovat. Výsledky budou jasné za pár dní. Pak město rozhodne, jak bude postupovat dál.
Čtyřpatrový bytový dům má vchody dva – hasiči evakuovali jeden. U druhého podle odborníků zatím nebezpečí nehrozí.