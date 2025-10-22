Soud nařídil ústavní výchovu žákovi, který mířil zbraní na učitelku v Rudolfově

Okresní soud v Českých Budějovicích poslal žáka, který letos v lednu mířil zbraní na učitelku v Rudolfově na Českobudějovicku, do ústavní ochranné výchovy. Českou televizi o tom informovala mluvčí soudu Markéta Bartizalová. Třináctiletý žák vyhrožoval střelnou zbraní učitelce. Ta ho sama zneškodnila poté, co na ni zbraň namířil. Rozhodnutí je pravomocné.
„Nezletilému bylo uloženo nejpřísnější ochranné opatření, které lze v jeho věkové kategorii uložit, a to ústavní ochrannou výchovu,“ uvedla Bartizalová s tím, že rozhodnutí je pravomocné.
Podle mluvčí jihočeské policie Štěpánky Schwarzové byly motivem činu pravděpodobně problematické vztahy se spolužáky. Třináctiletý žák ze zbraně, kterou odcizil jednomu z příbuzných, chtěl vystřelit na učitelku, což se mu ale nepodařilo. Pedagožka útočníka sama zneškodnila a následně jej zadrželi přivolaní policisté. Kromě střelné zbraně u něj nalezli ještě nůž a sekeru.
Učitelka se přitom domnívala, že žák má u sebe pouze kuličkovou pistoli. Že šlo o skutečnou zbraň, se dozvěděla až od policie, uvedla v lednu Česká televize. Podle pedagožky chlapec nejprve mířil směrem do třídy. Vyšla proto proti němu, aby mu pistoli vzala. „Než jsem k němu došla, tak to cvaklo jednou. Výstřel nevyšel,“ řekla.
Podruhé chlapec zmáčkl spoušť poté, co ho učitelka zatlačila do kouta učebny, ani tehdy ale zbraň nevystřelila. Ostatní žáci mezi tím mohli z třídy vyběhnout do bezpečí. Učitelka, která je za katedrou už 35 let, absolvovala školení, jak se v podobných krizových situacích mají pedagogové chovat.
Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) v lednu uvedl pro ČTK, že hodlá navrhnout prezidentovi Pavlovi, aby pedagožka obdržela státní vyznamenání.