Soud nařídil ústavní výchovu žákovi, který mířil zbraní na učitelku v Rudolfově

Okresní soud v Českých Budějovicích poslal žáka, který letos v lednu mířil zbraní na učitelku v Rudolfově na Českobudějovicku, do ústavní ochranné výchovy. Českou televizi o tom informovala mluvčí soudu Markéta Bartizalová. Třináctiletý žák vyhrožoval střelnou zbraní učitelce. Ta ho sama zneškodnila poté, co na ni zbraň namířil. Rozhodnutí je pravomocné.

„Nezletilému bylo uloženo nejpřísnější ochranné opatření, které lze v jeho věkové kategorii uložit, a to ústavní ochrannou výchovu,“ uvedla Bartizalová s tím, že rozhodnutí je pravomocné. 

Podle mluvčí jihočeské policie Štěpánky Schwarzové byly motivem činu pravděpodobně problematické vztahy se spolužáky. Třináctiletý žák ze zbraně, kterou odcizil jednomu z příbuzných, chtěl vystřelit na učitelku, což se mu ale nepodařilo. Pedagožka útočníka sama zneškodnila a následně jej zadrželi přivolaní policisté. Kromě střelné zbraně u něj nalezli ještě nůž a sekeru.

Exkluzivní rozhovor s učitelkou z Rudolfova. Postavila se žákovi, který se snažil střílet
Základní škola v Rudolfově

Učitelka se přitom domnívala, že žák má u sebe pouze kuličkovou pistoli. Že šlo o skutečnou zbraň, se dozvěděla až od policie, uvedla v lednu Česká televize. Podle pedagožky chlapec nejprve mířil směrem do třídy. Vyšla proto proti němu, aby mu pistoli vzala. „Než jsem k němu došla, tak to cvaklo jednou. Výstřel nevyšel,“ řekla.

Podruhé chlapec zmáčkl spoušť poté, co ho učitelka zatlačila do kouta učebny, ani tehdy ale zbraň nevystřelila. Ostatní žáci mezi tím mohli z třídy vyběhnout do bezpečí. Učitelka, která je za katedrou už 35 let, absolvovala školení, jak se v podobných krizových situacích mají pedagogové chovat. 

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) v lednu uvedl pro ČTK, že hodlá navrhnout prezidentovi Pavlovi, aby pedagožka obdržela státní vyznamenání.

Opera přenese diváky do úkrytu k Anne Frankové

Operní soubor Jihočeského divadla uvádí na komorní scéně Deník Anne Frankové. Pěvci i diváci se v nastudování operního monodramatu Grigorije Samujloviče Frida ocitnou v domě, kde se dívka se svou rodinou během druhé světové války ukrývala.
20. 10. 2025

Los Emil se dostal až ke Klatovům

Ještě minulý týden se los Emil pohyboval na západě Šumavy, teď se dostal až ke Klatovům. Lidé ho zaznamenali i na hlavním silničním tahu ze Železné Rudy. Policie vyzvala řidiče k opatrnosti, srážka s tak velkým zvířetem by byla nebezpečná i pro posádku vozu. Putování zvířete sledují lidé už od chvíle, kdy se poprvé dostalo do Čech. Nakonec losa odchytili zoologové v Rakousku nedaleko dálnice a vypustili na Šumavě. Ani tam už ale podle zoologů nemá kvůli silnicím nebo mostům vhodný prostor pro život.
19. 10. 2025

Policie navrhla obžalovat ženu, která loni poškodila desítky aut

Jihočeští kriminalisté navrhli obžalovat ženu, která v Českém Krumlově poškodila nejméně 85 aut. Majitelům vozů v centru města i na sídlištích měla způsobit škodu za půl milionu korun, podle vyšetřovatelů si vybíjela vztek z osobních problémů s přítelem. Svým rozsahem mimořádný případ policisté řešili od podzimu loňského roku. Ženě hrozí až rok vězení.
19. 10. 2025

Jedno z Wintonových dětí odkázalo třeboňskému gymnáziu miliony

Gymnázium v Třeboni obdrželo šestnáct milionů korun z pozůstalosti Toma Schreckera, jednoho z dětí zachráněných sirem Nicholasem Wintonem před deportací do koncentračních táborů. Podle ředitelky gymnázia Anny Koktavé, která byla hostem Událostí, komentářů moderovaných Martinem Řezníčkem, škola peníze využije na rozvoj studentů i učitelů, zejména v oblasti měkkých dovedností a zahraničních vzdělávacích aktivit.
15. 10. 2025

Začala oprava silnice z Českého Krumlova do Větřní. Řidiči musí na objížďky

Silnice z Českého Krumlova do Větřní zůstane tři týdny zcela uzavřená. Silničáři začali s výměnou asfaltového povrchu a řidiči musejí využívat objízdné trasy. Ta nejdelší, určená pro vozidla nad 3,5 tuny, měří zhruba padesát kilometrů.
14. 10. 2025

Prach a hluk. Obec odmítá rozšíření těžby vltavínů

Majitel pískovny na jihu Čech se pokouší rozšířit průmyslovou těžbu na místním nalezišti vltavínů. Většina obyvatel nedaleké obce ale se zvětšením areálu nesouhlasí. Těžební firma se je snaží přesvědčit a přichází s novými plány na rozvoj dobývaného území.
13. 10. 2025

Zkratky pomůžou kamionům, ale ztěžují život v obcích

Stát vybírá víc na mýtném. Od ledna do srpna za něj dopravci zaplatili přes dvanáct a půl miliardy korun. Jenže tento údaj zároveň ukazuje, že nejen na hlavních tazích roste provoz. Většími městy kamiony často projíždějí krokem v dlouhých kolonách. Někteří řidiči proto volí alternativní trasy, ale ztěžují tak život lidem v menších obcích, přes které si zkracují cestu, třeba i navzdory zákazovým značkám.
13. 10. 2025
