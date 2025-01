Zachovala jsem chladnou hlavu, říká napadená učitelka z Rudolfova

Třináctiletý žák byl z nařízení soudu v úterý umístěn do diagnostického ústavu. Policie případ vyšetřuje jako podezření z pokusu o vraždu. Chlapci však podle trestního zákoníku nehrozí postih, protože je mladší 15 let. U sebe měl ještě další dvě zbraně – sekeru a nůž.

Ve stejný den zasahovala policie i na pražské průmyslové škole, kde žák vyhrožoval střelbou. Případ nyní vyšetřuje jako podezření z šíření poplašné zprávy. Policisté u žáka žádnou zbraň nenašli. Protože studentovi již bylo 18 let, hrozí mu až dva roky vězení. „V tuto chvíli nebyl mladík vyslechnut, protože je stále ve zdravotnickém zařízení, kde bude zjišťován jeho psychický stav,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Čidla i speciální klíčenky

„Za poslední rok je tam samozřejmě nárůst násilné kriminality u věkového segmentu 12–19 let. Ale nemusí to být nutně dáno tím, že by těch případů bylo víc, ale je to dáno tím, že společnost je na to třeba citlivější,“ vysvětlil kriminalista z Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.

Školní zařízení jsou ale na podobné incidenty připravenější. Například na vyšší odborné škole TRIVIS v Praze byly po střelbě na pražské filozofické fakultě aktualizovány postupy, včetně těch, jak vyhledávat potenciální pachatele. Podařilo se jim tak vytipovat žáka, který se odlučoval od ostatních spolužáků. Stejný student pak na podzim před spolužáky prohlašoval, že školu vystřílí. Policie ho stále prověřuje kvůli možnému nebezpečnému vyhrožování. Student měl doma airsoftové a vzduchové zbraně, na které není potřeba zbrojní průkaz.

Kdyby na incident došlo přímo ve třídě, mají u sebe všichni učitelé speciální klíčenky, které po zmáčknutí začnou vydávat výrazný signál a „učitelé pak vědí, co mají dělat“, přiblížil ředitel vyšší odborné školy TRIVIS v Praze Jan Dalecký.