Žáka, který se pokusil vystřelit na učitelku, poslal soud do diagnostického ústavu

Třináctiletý chlapec, který se v pondělí pokusil vystřelit na učitelku v základní škole v Rudolfově u Českých Budějovic, je umístěný v diagnostickém ústavu. Nařídil to soud. Policie případ vyšetřuje pro podezření z pokusu o vraždu, a to jako takzvaně čin jinak trestný.

„Motivem činu žáka byly pravděpodobně problematické vztahy se spolužáky,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová na webu . Vzhledem k věku chlapce soud rozhodl o jeho umístění do diagnostického ústavu. Čin jinak trestný je protizákonný čin, který spáchá dítě do patnácti let věku. Nehrozí mu za něj žádné vězení. „Policisté chlapce předali do (diagnostického) ústavu dopoledne. S ohledem na jeho věk není možné k případu sdělit více podrobností,“ řekla Schwarzová.

Žák chtěl na učitelku vystřelit, což se mu nepodařilo. Učitelka pak útočníka sama zneškodnila a následně jej zadrželi přivolaní policisté. Chlapec podle policie střelnou zbraň odcizil jednomu z příbuzných. Kromě střelné zbraně u něj nalezli ještě nůž a sekeru.