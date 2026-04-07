Opravy uzavřely most Kosmonautů v Českých Budějovicích


před 53 mminutami|Zdroj: ČTK

V Českých Budějovicích se na několik měsíců mění dopravní situace. Začala půlroční uzavírka mostu Kosmonautů, po němž denně projedou tisíce aut. S rekonstrukcí mostu souvisí řada uzavírek nebo změn směru jízdy především v centru města a jeho okolí.

„Očekáváme, že v prvních dnech bude situace v dopravě trošku složitější. Vždy chvíli trvá, než si všichni na změny zvyknou. Ale platí naše doporučení, aby lidé co nejvíce využívali městskou hromadnou dopravu a omezili jízdu autem, pokud to je jen trochu možné,“ řekl náměstek primátorky Českých Budějovic Petr Maroš (Naše Česko).

Odborná analýza před několika lety ukázala, že se stav mostu Kosmonautů zhoršuje. Jihočeský kraj proto musel před časem změnit dopravní omezení z 35 tun na 23 tun. Projekt počítá s rozebráním mostu a výstavbou nového. Jde o jeden z mála mostů, který vede přes řeku Malši a je součástí trasy, kterou využívají auta přijíždějící do Českých Budějovic od jihovýchodu.

Řidiče v Českých Budějovicích čeká jaro plné objížděk a uzavírek
Most Kosmonautů v Českých Budějovicích

Radnice kvůli opravě mostu rozhodla, že od pondělka pustí auta na Rudolfovskou třídu, jejíž rekonstrukce trvá od loňska. Práce se na čas zastaví a obnova bude pokračovat až po zprůjezdnění mostu Kosmonautů. „Věříme, že tímto krokem dopravě trochu ulevíme,“ poznamenal Maroš.

GALERIE
Most Kosmonautů v Českých Budějovicích před a po rekonstrukci

V Českých Budějovicích také začala oprava ulice F. A. Gerstnera, která je nedaleko rekonstruovaného mostu. Radnice kvůli několika rekonstrukcím změnila provoz v centru města. Například ze Senovážného náměstí je přes ulici Karla IV. na náměstí Přemysla Otakara II. jen vjezd, zatímco výjezd je z Kanovnické ulice. Některé jednosměrné ulice v centru mají dočasně změněný směr jízdy.

Navíc za týden začne oprava lávky u křižovatky Diamant, kterou využívají pěší a především cyklisté při cestě na sídliště Vltava. Její uzavírka kvůli rekonstrukci potrvá do konce května. „Bohužel se nám těch prací sešlo více naráz. Ale nešlo s nimi dále už čekat,“ uzavřel Maroš.

Ministerstvo určilo maximální ceny paliv

Ministerstvo určilo maximální ceny paliv

03:11AktualizovánoPrávě teď
Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník
12:43Aktualizovánopřed 10 mminutami

Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

12:43Aktualizovánopřed 10 mminutami
Bruselští byrokraté zasahují do maďarských voleb, prohlásil Vance v Budapešti
před 19 mminutami

Bruselští byrokraté zasahují do maďarských voleb, prohlásil Vance v Budapešti

před 19 mminutami
Soud poslal do vězení trojici nezletilých za pokus o vraždu bezdomovce

Soud poslal do vězení trojici nezletilých za pokus o vraždu bezdomovce

13:45Aktualizovánopřed 47 mminutami
Artemis II obletěla Měsíc a vrací se k Zemi
před 58 mminutami

Artemis II obletěla Měsíc a vrací se k Zemi

před 58 mminutami
Muž dostal sedmnáct let vězení za ubodání partnerky v Jevíčku
před 3 hhodinami

Muž dostal sedmnáct let vězení za ubodání partnerky v Jevíčku

před 3 hhodinami
Rusové zabili cestující městského autobusu v Nikopolu
před 3 hhodinami

Rusové zabili cestující městského autobusu v Nikopolu

před 3 hhodinami
Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

09:19Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Jihočeský kraj

Dražší paliva i asfalt mohou ovlivnit a zpozdit dopravní stavby

Firmy budující dopravní infrastrukturu jsou v nejistotě. Kvůli dopadům války na Blízkém východě dostává Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) od zhotovitelů napříč projekty upozornění, že současná situace je těžko předvídatelná. Stavební společnosti hlásí výrazné zdražování paliv i asfaltu. U klíčové suroviny navíc panují obavy z možného nedostatku. Podle ŘSD by to mohlo stavby prodražit i zpozdit.
před 18 hhodinami

Na jindřichohradecké úzkokolejce vyjely po několika letech pravidelné vlaky

Jindřichohradecká úzkokolejka v pátek zahájila pravidelný turistický provoz. První vlak vyjel z nádraží v Jindřichově Hradci směrem na Obrataň na Vysočině v 9:11 a další spoj o několik minut později zamířil do Nové Bystřice. Pravidelný provoz se na této dráze zastavil na podzim 2022 kvůli insolvenci předchozího majitele. O obnovení se postarala společnost Gepard Express.
3. 4. 2026

VideoSněhová královna tančí v Jihočeském divadle

Jihočeské divadlo se rozhodlo v tanečním představení převyprávět klasický pohádkový příběh Hanse Christiana Andersena. Inscenaci Sněhová královna vytvořili choreograf Paul Julius a hudební skladatel Jan Jirásek. Kombinuje klasický balet s dynamickými prvky moderního tance. Zůstává ale příběhem dívky Gerdy, která se vydává zachránit svého kamaráda Kaye poté, co jeho srdce zledovatělo.
27. 3. 2026

Na jihu Čech začal fungovat první rybí automat

Rybářství Třeboň zprovoznilo nedaleko rybníku Svět prodejní automat na ryby. Lidé si v něm mohou čtyřiadvacet hodin denně koupit čerstvé i uzené ryby a výrobky z nich. Jde zatím o jediný takový automat na jihu Čech. První zařízení tohoto typu zprovoznilo už na začátku roku v Bečově nad Teplou v Karlovarském kraji tamní rybářství.
27. 3. 2026

Šlechta na cestách oživí sezonu hradů a zámků, otevřou se nové expozice

Na Zelený čtvrtek 2. dubna zahájí státní hrady a zámky návštěvnickou sezonu. Nové nebo zrekonstruované prostory návštěvníkům otevřou například zámky Sychrov, Litomyšl nebo hrad Křivoklát. Novinkou budou také prohlídky hradní kaple v Bečově nad Teplou, místa nálezu relikviáře svatého Maura. Letošním tématem cyklu Po stopách šlechtických rodů je Šlechta na cestách. Na většině památek zdraží vstupné základních okruhů pro dospělé v průměru o dvacet korun.
26. 3. 2026

Jihočeský kraj plánuje zpřístupnit veřejnosti unikátní kaolinový důl Orty

Jihočeský kraj plánuje otevřít veřejnosti bývalý kaolinový důl Orty. Unikátní a spletitý systém podzemních chodeb u Českých Budějovic je opuštěný více než sto let. V poslední době ho začala ničit prosakující voda, závaly i vandalové. Kraj proto důlní dílo nejprve zasanoval.
26. 3. 2026

VideoŽháři zapálili auto obecnímu zastupiteli. Okolnosti popsali Reportéři ČT

V Hluboké nad Vltavou došlo ke scéně připomínající divoká devadesátá léta. Dva muži v noci ve městě zapálili auto tamního zastupitele Martina Vebera (KDU-ČSL). Pouhé dva dny před tím zastupitelstvo na bouřlivém zasedání rozhodovalo o prodeji městských pozemků, který Veber kritizoval. I když město prodej nakonec odsouhlasilo, zájemce o pozemky hned následující den svoji nabídku stáhl. A pár hodin nato Veberovi shořelo auto. Vedení radnice útok odsoudilo, o jeho motivu nechce spekulovat. Veber kritizoval také výstavbu lávky přes Vltavu dokončenou v roce 2022 a výhrady měl i ke stavbě zimního stadionu, která začala minulý měsíc. Policisté mezitím zadrželi dva žháře. Proč auto zapálili, zatím nesdělili. Okolnosti celé události pro Reportéry ČT přiblížili Michael Fiala a Karel Vrána.
17. 3. 2026
