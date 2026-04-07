Opravy uzavřely most Kosmonautů v Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích se na několik měsíců mění dopravní situace. Začala půlroční uzavírka mostu Kosmonautů, po němž denně projedou tisíce aut. S rekonstrukcí mostu souvisí řada uzavírek nebo změn směru jízdy především v centru města a jeho okolí.
„Očekáváme, že v prvních dnech bude situace v dopravě trošku složitější. Vždy chvíli trvá, než si všichni na změny zvyknou. Ale platí naše doporučení, aby lidé co nejvíce využívali městskou hromadnou dopravu a omezili jízdu autem, pokud to je jen trochu možné,“ řekl náměstek primátorky Českých Budějovic Petr Maroš (Naše Česko).
Odborná analýza před několika lety ukázala, že se stav mostu Kosmonautů zhoršuje. Jihočeský kraj proto musel před časem změnit dopravní omezení z 35 tun na 23 tun. Projekt počítá s rozebráním mostu a výstavbou nového. Jde o jeden z mála mostů, který vede přes řeku Malši a je součástí trasy, kterou využívají auta přijíždějící do Českých Budějovic od jihovýchodu.
Radnice kvůli opravě mostu rozhodla, že od pondělka pustí auta na Rudolfovskou třídu, jejíž rekonstrukce trvá od loňska. Práce se na čas zastaví a obnova bude pokračovat až po zprůjezdnění mostu Kosmonautů. „Věříme, že tímto krokem dopravě trochu ulevíme,“ poznamenal Maroš.
V Českých Budějovicích také začala oprava ulice F. A. Gerstnera, která je nedaleko rekonstruovaného mostu. Radnice kvůli několika rekonstrukcím změnila provoz v centru města. Například ze Senovážného náměstí je přes ulici Karla IV. na náměstí Přemysla Otakara II. jen vjezd, zatímco výjezd je z Kanovnické ulice. Některé jednosměrné ulice v centru mají dočasně změněný směr jízdy.
Navíc za týden začne oprava lávky u křižovatky Diamant, kterou využívají pěší a především cyklisté při cestě na sídliště Vltava. Její uzavírka kvůli rekonstrukci potrvá do konce května. „Bohužel se nám těch prací sešlo více naráz. Ale nešlo s nimi dále už čekat,“ uzavřel Maroš.