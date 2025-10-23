Jihlava převzala od stavební firmy novou arénu


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

V Jihlavě převzalo město novou arénu od generálního zhotovitele, jímž byla firma GEMO, sdělil mluvčí radnice Radovan Daněk. Termín pro předání díla město posunulo z 9. října, nejdřív kvůli instalaci LED technologie a pak kvůli nedostatku čpavku pro chlazení ledové plochy. První hokejový zápas se v Horácké aréně přesto uskuteční tento týden v sobotu, jak bylo naplánováno. Jihlavská Dukla se utká se Zlínem. Počty diváků budou na první tři zápasy snížené na polovinu.

„Arénu bude třeba testovat, zkoušet, učit se její obsluhu. Bude potřeba řadu věcí doladit, dovybavit. Ale budeme ji už od této soboty 25. října spolu s prvními návštěvníky uvádět v život při prvním hokejovém zápase,“ řekl David Beke, radní města a manažer výstavby arény.

Na novou ledovou plochu už ve čtvrtek vyjely krasobruslařky. Od stejného dne by měli zkoušet led i hokejisté Dukly, uvedla výkonná ředitelka HC Dukla Tereza Ščerbanová. Vzhledem k omezení účasti se na první zápasy dostanou jen držitelé permanentek, jichž se zatím prodalo ke dvěma tisícům. Sobotní utkání začne v 16:30.

Hala stála 1,9 miliardy korun

Multifunkční hala stála 1,9 miliardy korun a dalších skoro 200 milionů vybavení. Beke nedávno uvedl, že se stavbu povedlo uskutečnit za předpokládanou cenu. Městu na ni přispěly kraj a Národní sportovní agentura. Zápas Dukly s plnou kapacitou bude 1. listopadu a slavnostní otevření arény 8. listopadu.

Arénu bude spravovat společnost Horácká multifunkční aréna vlastněná městem. Její pracovníci se už týdny ve spolupráci s dodavatelskými firmami zaškolují v obsluze technologií, uvedl mluvčí společnosti Bedřich Musil.

Stavba začala v létě 2023 demolicí starého zimního stadionu, na jehož místě je nová aréna postavená. Termín předání díla radnice prodloužila o týden kvůli složitému osazování unikátní LED technologie do středové plochy pod ledem. Pak ho posunula na 22. října, což zdůvodnila náročností dodání čpavku potřebného pro chlazení ledové plochy a jeho napuštění odbornou společností.

Jihovýchodní obchvat Jihlavy je hotový. Důležitý bude i pro Dukovany
Nově otevřená část jihovýchodního obchvatu Jihlavy

Na koncert bude moci přijít přes sedm tisíc lidí

V Horácké aréně se mohou konat sportovní i kulturní akce, veletrhy či konference. Na sportovní utkání bude moci přijít v plném provozu okolo 5500 diváků, na koncerty přes 7400.

Kolem celé centrální plochy jsou osazené LED mantinely, na nichž je možné zobrazovat animace, reklamy nebo informace pro fanoušky. Podle města to je první taková instalace v Česku. Na střeše arény je běžecký okruh měřící 230 metrů. Hotel u ní má 29 pokojů, je tam například i fitcentrum a řada gastronomických provozů.

V České republice se staví nebo plánují multifunkční hokejové haly i v dalších městech. Hala v areálu brněnského výstaviště má mít kapacitu 13 300 diváků a otevřít by se měla příští rok na podzim. Podnikatel Petr Dědek, který je majoritním vlastníkem pardubického hokeje, oznámil, že v Pardubicích se chystá stavba multifunkční haly, kterou postaví jeho společnost.

Podle dřívějších informací by se do ní mělo vejít 22 tisíc lidí, což by z ní činilo největší hokejovou arénu na světě. Ostravský primátor Jan Dohnal (SPOLU) loni v únoru řek, že Ostrava by chtěla vybudovat novou halu pro lední sporty. Měla by mít kapacitu až jedenáct tisíc míst.

V Pardubicích chystají stavbu největší hokejové arény, dle kritiků není potřeba
Návrh multifunkční arény v Pardubicích

Výběr redakce

Hasiči dohašují požár hal v Nehvizdech, na místě jsou vyšetřovatelé

Hasiči dohašují požár hal v Nehvizdech, na místě jsou vyšetřovatelé

08:16Aktualizovánopřed 6 mminutami
Zelenskyj vyzval EU, aby využití zmrazených ruských aktiv vyřešila co nejdříve

Zelenskyj vyzval EU, aby využití zmrazených ruských aktiv vyřešila co nejdříve

08:02Aktualizovánopřed 16 mminutami
Hejtmani diskutovali v Událostech, komentářích o možném rozpočtovém provizoriu

Hejtmani diskutovali v Událostech, komentářích o možném rozpočtovém provizoriu

před 42 mminutami
Program ANO, SPD a Motoristů bude počítat s referendem, předpokládá Okamura

Program ANO, SPD a Motoristů bude počítat s referendem, předpokládá Okamura

08:21Aktualizovánopřed 52 mminutami
Východní křídlo Bílého domu bude kompletně zbouráno

Východní křídlo Bílého domu bude kompletně zbouráno

11:40Aktualizovánopřed 2 hhodinami
EU přijala 19. balík protiruských sankcí

EU přijala 19. balík protiruských sankcí

08:14Aktualizovánopřed 3 hhodinami
USA uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil

USA uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Podvodníci v telefonátech používají skutečná jména policistů

Podvodníci v telefonátech používají skutečná jména policistů

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Žalobkyně navrhne vazbu schizofrenikovi, který utekl z Bohnic

Státní zástupkyně Martina Adámková navrhne vazbu schizofrenikovi, který ve středu utekl z psychiatrické nemocnice Bohnice. Žalobkyně to řekla poté, co muže prohlédla znalkyně v oboru psychiatrie. O vazebním návrhu by mohl ve čtvrtek odpoledne rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 8. Muž loni v nepříčetnosti zabil člověka a tři další napadl. Z léčebny unikl už zhruba před dvěma týdny, když se nevrátil z povolené vycházky.
Právě teď

Hejtmani diskutovali v Událostech, komentářích o možném rozpočtovém provizoriu

Případné rozpočtové provizorium, pokud se ve sněmovně do konce roku nestihne schválit státní rozpočet na příští rok, kraje podle středočeské hejtmanky Petry Peckové (STAN) zvládnou. Předseda Rady Asociace krajů a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) ale varoval před možným zpožděním velkých investičních projektů. Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) na dotaz, zda jeho kraj z těchto důvodů zastavil některé projekty, ujistil, že nikoli a že žádné projekty zastavovat nebude. Jejich debatu v Událostech, komentářích moderoval Daniel Takáč.
před 42 mminutami

Jihlava převzala od stavební firmy novou arénu

V Jihlavě převzalo město novou arénu od generálního zhotovitele, jímž byla firma GEMO, sdělil mluvčí radnice Radovan Daněk. Termín pro předání díla město posunulo z 9. října, nejdřív kvůli instalaci LED technologie a pak kvůli nedostatku čpavku pro chlazení ledové plochy. První hokejový zápas se v Horácké aréně přesto uskuteční tento týden v sobotu, jak bylo naplánováno. Jihlavská Dukla se utká se Zlínem. Počty diváků budou na první tři zápasy snížené na polovinu.
před 46 mminutami

Podvodníci v telefonátech používají skutečná jména policistů

Podvodníci v poslední době inovovali způsob, jak přimět lidi k převodu peněz. V telefonním hovoru se představují jmény skutečných policistů, která si našli na internetu. Snaží se tak působit důvěryhodněji.
před 3 hhodinami

O tisíce mostů se nikdo nestará. Některé hrozí zřícením

V České republice je podle odborníků až dvacet tisíc mostů, o které se nikdo nestará. Mohou tak být zdrojem vážných problémů i nehod. Jeden z nich stojí na oblíbené turistické trase nedaleko Bechyně.
před 7 hhodinami

Hasiči dostali požár hal v Nehvizdech u Prahy pod kontrolu

Hasičům se ve středu večer podařilo dostat požár soustavy hal v Nehvizdech u Prahy pod kontrolu. Původní odhad škody 200 milionů korun snížili na 80 až 120 milionů korun, bude se ještě upřesňovat, řekla mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Příčinu budou vyšetřovatelé zjišťovat.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Senior podezřelý ze zastřelení dvou lidí ve Smržovce na Jablonecku zemřel

Jednaosmdesátiletý muž, kterého kriminalisté podezírají ze zastřelení dvou lidí ve Smržovce na Jablonecku, ve středu zemřel. Informovala o tom policie. Senior byl hospitalizovaný v Liberci s těžkým zraněním, záchranáři ho tam letecky přepravili minulý týden ve čtvrtek po násilném činu.
před 21 hhodinami

Soud potvrdil podmínku učitelce za ospravedlňování ruských zločinů

Za ospravedlňování ruských válečných zločinů na Ukrajině potvrdil soud pravomocně pražské učitelce Martině Bednářové sedmiměsíční podmíněný trest. Součástí pravomocného rozsudku je také tříletý zákaz pedagogické a výchovné činnosti a práce s dětmi a povinnost absolvovat kurz na posílení mediální gramotnosti. Bednářová se proti verdiktu hodlá dovolat.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami
Načítání...