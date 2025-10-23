Jihlava převzala od stavební firmy novou arénu

V Jihlavě převzalo město novou arénu od generálního zhotovitele, jímž byla firma GEMO, sdělil mluvčí radnice Radovan Daněk. Termín pro předání díla město posunulo z 9. října, nejdřív kvůli instalaci LED technologie a pak kvůli nedostatku čpavku pro chlazení ledové plochy. První hokejový zápas se v Horácké aréně přesto uskuteční tento týden v sobotu, jak bylo naplánováno. Jihlavská Dukla se utká se Zlínem. Počty diváků budou na první tři zápasy snížené na polovinu.
„Arénu bude třeba testovat, zkoušet, učit se její obsluhu. Bude potřeba řadu věcí doladit, dovybavit. Ale budeme ji už od této soboty 25. října spolu s prvními návštěvníky uvádět v život při prvním hokejovém zápase,“ řekl David Beke, radní města a manažer výstavby arény.
Na novou ledovou plochu už ve čtvrtek vyjely krasobruslařky. Od stejného dne by měli zkoušet led i hokejisté Dukly, uvedla výkonná ředitelka HC Dukla Tereza Ščerbanová. Vzhledem k omezení účasti se na první zápasy dostanou jen držitelé permanentek, jichž se zatím prodalo ke dvěma tisícům. Sobotní utkání začne v 16:30.
Hala stála 1,9 miliardy korun
Multifunkční hala stála 1,9 miliardy korun a dalších skoro 200 milionů vybavení. Beke nedávno uvedl, že se stavbu povedlo uskutečnit za předpokládanou cenu. Městu na ni přispěly kraj a Národní sportovní agentura. Zápas Dukly s plnou kapacitou bude 1. listopadu a slavnostní otevření arény 8. listopadu.
Arénu bude spravovat společnost Horácká multifunkční aréna vlastněná městem. Její pracovníci se už týdny ve spolupráci s dodavatelskými firmami zaškolují v obsluze technologií, uvedl mluvčí společnosti Bedřich Musil.
Stavba začala v létě 2023 demolicí starého zimního stadionu, na jehož místě je nová aréna postavená. Termín předání díla radnice prodloužila o týden kvůli složitému osazování unikátní LED technologie do středové plochy pod ledem. Pak ho posunula na 22. října, což zdůvodnila náročností dodání čpavku potřebného pro chlazení ledové plochy a jeho napuštění odbornou společností.
Na koncert bude moci přijít přes sedm tisíc lidí
V Horácké aréně se mohou konat sportovní i kulturní akce, veletrhy či konference. Na sportovní utkání bude moci přijít v plném provozu okolo 5500 diváků, na koncerty přes 7400.
Kolem celé centrální plochy jsou osazené LED mantinely, na nichž je možné zobrazovat animace, reklamy nebo informace pro fanoušky. Podle města to je první taková instalace v Česku. Na střeše arény je běžecký okruh měřící 230 metrů. Hotel u ní má 29 pokojů, je tam například i fitcentrum a řada gastronomických provozů.
V České republice se staví nebo plánují multifunkční hokejové haly i v dalších městech. Hala v areálu brněnského výstaviště má mít kapacitu 13 300 diváků a otevřít by se měla příští rok na podzim. Podnikatel Petr Dědek, který je majoritním vlastníkem pardubického hokeje, oznámil, že v Pardubicích se chystá stavba multifunkční haly, kterou postaví jeho společnost.
Podle dřívějších informací by se do ní mělo vejít 22 tisíc lidí, což by z ní činilo největší hokejovou arénu na světě. Ostravský primátor Jan Dohnal (SPOLU) loni v únoru řek, že Ostrava by chtěla vybudovat novou halu pro lední sporty. Měla by mít kapacitu až jedenáct tisíc míst.