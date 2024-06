Horní Počernice po pádu stropu ve škole zkontrolují statiku všech svých budov

Radnice v pražských Horních Počernicích nechá přes léto zkontrolovat technický stav všech svých budov. Reaguje tak na to, že se ve čtvrtek v jedné z jejích základních škol zřítil sádrokartonový stropní podhled. ČTK to řekl starosta Horních Počernic Petr Měšťan (za ODS a TOP 09).

Podhled se v Základní škole Stoliňská zřítil ve čtvrtek dopoledne. Nikdo při tom nebyl zraněn, podle starosty se tak stalo díky rychlé reakci učitelky, která děti evakuovala. Vyučující za pohotovou reakci poděkovali zástupci radnice i ministr školství Mikuláš Bek (STAN), podle nich zabránila možným tragickým následkům.

Statik následně uzavřel celé třetí patro, kde se strop zřítil. Žáci proto v pátek dostali vysvědčení ve školní jídelně.

Zástupci radnice se byli v pátek ve škole podívat. Podle Měšťana zůstane patro uzavřené kvůli vyšetřování policie, které by mohlo skončit na začátku příštího týdne. Radnice poté nechá sádrokartonové podhledy v celém podlaží vybourat a vybudovat nové. Už v pátek začala komunikovat se stavebními firmami, které by se mohly zakázky ujmout.

Kontrola dalších školských budov

Zda se podaří vše opravit do začátku září, není zatím jisté. „Jsem optimista, ale po konzultaci s našimi pracovníky na odboru investic to vypadá spíš na polovinu září,“ nastínil starosta.

Kromě toho chce radnice nechat zkontrolovat statiku všech budov, které má ve své správě. „Začneme primárně školskými budovami, potom kulturními, potom (to budou) všechny budovy, které pronajímáme. Takže teď sháníme statika, který by nám to v co nejkratší době udělal,“ popsal Měšťan. „Jsem přesvědčen na 99 procent, že jiné budovy se to netýká, ale nenecháme nic náhodě,“ dodal.

Budova základní školy, kde se strop zřítil, je stará 24 let a její stavebně technický stav podle radnice před nehodou nevykazoval žádné poškození.