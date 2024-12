Pražský hrad dostane šetrnější kontrolní stanoviště

Někteří při příchodu otevírají batohy, jiní pokračují bez povšimnutí – vždy ale přes kontrolní stanoviště. U vstupů do areálu Pražského hradu je instalovali před osmi lety. „Jsou poměrně křehké, měly by být o něco pevnější. A čím větší zabezpečení získáte, tím lépe,“ míní návštěvník z Velké Británie Simon Clayton. „Mně to vůbec nevadí a oproti tomu, co tady bývalo dříve, tak to se nedá srovnat,“ říká návštěvnice Jaroslava Kalčevová.

Vstupy už se změnily několikrát. Zásluhou prezidenta Václava Havla se v roce 1989 Hrad otevřel veřejnosti bez překážek. Stejné to bylo i za Václava Klause. Za prezidenta Miloše Zemana ale začaly na přísné policejní kontroly – a s nimi i dlouhé fronty. Po nástupu Petra Pavla pak plošné kontroly nahradily ty namátkové.