Do hlubin Pražského hradu dává nahlédnout nová mobilní aplikace

Zájemci se mohou virtuálně podívat například do podzemí třetího nádvoří Pražského hradu, které je normálně veřejnosti zapovězené. Kvůli zachování mikroklimatu do něj mohou prakticky jen archeologové, díky 3D skenům ale do pětice nejdůležitějších areálů Pražského hradu může virtuálně zavítat každý.

„V rámci přípravy podkladů pro tvorbu aplikace jsem vycházeli z nejstarších výzkumů areálu Pražského hradu z 20. let 20. století, které jsou naštěstí bohatě archivovány. Některé fotografie se třeba ještě přeskenovávaly,“ popsala produkční projektu Sylvie Novotná.