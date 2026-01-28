Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, nahradí ho Kočí Palkovská

Havířovští zastupitelé odvolali primátora Ondřeje Baránka (pozastavené členství v ANO), který je obviněný v kauze městských bytů. Pro bylo 29 z 42 přítomných zastupitelů. Novou primátorkou se stala dosavadní radní Iveta Kočí Palkovská (ANO). Někdejší primátor a nynější moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO) se stal novým radním.
Baránek je obviněný v kauze související s pronajímáním městských bytů. Bělica ale řekl, že odvolání s případem nesouvisí. Jde podle něj o personální záležitost uvnitř hnutí ANO. Celorepublikový výbor ANO Baránkovi v září pozastavil členství v hnutí. Baránek ve středu novinářům zopakoval, že se vědomě ničeho nedopustil.
Opozice navrhovala i odvolání dalších členů vedení města, s tímto návrhem ale neuspěla. Před hlasováním o volbě nové primátorky většina opozičních zastupitelů opustila jednací sál. Zdůvodnili to porušením řádu, protože prostor podle nich nedostali občané. Pro Kočí Palkovskou následně hlasovalo všech 28 zastupitelů, kteří zůstali v sále.
Baránek je jedním ze sedmi lidí, které loni na podzim kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili v souvislosti s pronajímáním havířovských městských bytů předem vybraným lidem na úkor běžných uchazečů. Kriminalisté dospěli k závěru, že obvinění v letech 2019 až 2023 účelově obcházeli zásady, které upravují podmínky pro pronajímání bytů. Obvinění čelí stíhání pro trestné činy zjednání výhody při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby.
Havířov je druhým největším městem Moravskoslezského kraje. Baránek se jeho primátorem stal v prosinci 2024. Ve funkci tehdy nahradil právě Bělicu, který na ni rezignoval, protože byl zároveň hejtmanem a v té době i poslancem. Bělica stál v čele slezského města od roku 2018.
Po komunálních volbách v roce 2022 se v Havířově na spolupráci dohodlo ANO s ČSSD a osobnostmi města (nyní SOCDEM), Hnutím pro Havířov (HPH) a uskupením Spolu plus, které ve městě tvoří zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a také STAN. Koalice má v třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu 28 hlasů.
Kauza havířovských městských bytů má dvě větve. První už se zabýval Okresní soud v Havířově. Pěti obžalovaným za machinace s veřejnými zakázkami za 72 milionů korun uložil podmíněné a peněžité tresty. Loni v září policisté zahájili vyšetřování druhé větve. Ta se týká už i komunálních politiků. Obžaloba zatím podána nebyla.