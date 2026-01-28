Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, nahradí ho Kočí Palkovská


28. 1. 2026Aktualizovánopřed 8 mminutami|Zdroj: ČTK.

Havířovští zastupitelé odvolali primátora Ondřeje Baránka (pozastavené členství v ANO), který je obviněný v kauze městských bytů. Pro bylo 29 z 42 přítomných zastupitelů. Novou primátorkou se stala dosavadní radní Iveta Kočí Palkovská (ANO). Někdejší primátor a nynější moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO) se stal novým radním.

Baránek je obviněný v kauze související s pronajímáním městských bytů. Bělica ale řekl, že odvolání s případem nesouvisí. Jde podle něj o personální záležitost uvnitř hnutí ANO. Celorepublikový výbor ANO Baránkovi v září pozastavil členství v hnutí. Baránek ve středu novinářům zopakoval, že se vědomě ničeho nedopustil.

Opozice navrhovala i odvolání dalších členů vedení města, s tímto návrhem ale neuspěla. Před hlasováním o volbě nové primátorky většina opozičních zastupitelů opustila jednací sál. Zdůvodnili to porušením řádu, protože prostor podle nich nedostali občané. Pro Kočí Palkovskou následně hlasovalo všech 28 zastupitelů, kteří zůstali v sále.

Ničeho jsem se vědomě nedopustil, řekl ke kauze městských bytů havířovský primátor
Ondřej Baránek (snímek z prosince 2024)

Baránek je jedním ze sedmi lidí, které loni na podzim kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili v souvislosti s pronajímáním havířovských městských bytů předem vybraným lidem na úkor běžných uchazečů. Kriminalisté dospěli k závěru, že obvinění v letech 2019 až 2023 účelově obcházeli zásady, které upravují podmínky pro pronajímání bytů. Obvinění čelí stíhání pro trestné činy zjednání výhody při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby.

Havířov je druhým největším městem Moravskoslezského kraje. Baránek se jeho primátorem stal v prosinci 2024. Ve funkci tehdy nahradil právě Bělicu, který na ni rezignoval, protože byl zároveň hejtmanem a v té době i poslancem. Bělica stál v čele slezského města od roku 2018.

iROZHLAS: V první větvi havířovské bytové kauzy obžalováno sedm lidí a tři firmy
Ilustrační foto

Po komunálních volbách v roce 2022 se v Havířově na spolupráci dohodlo ANO s ČSSD a osobnostmi města (nyní SOCDEM), Hnutím pro Havířov (HPH) a uskupením Spolu plus, které ve městě tvoří zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a také STAN. Koalice má v třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu 28 hlasů.

Kauza havířovských městských bytů má dvě větve. První už se zabýval Okresní soud v Havířově. Pěti obžalovaným za machinace s veřejnými zakázkami za 72 milionů korun uložil podmíněné a peněžité tresty. Loni v září policisté zahájili vyšetřování druhé větve. Ta se týká už i komunálních politiků. Obžaloba zatím podána nebyla.

Soud v Havířově uložil za zmanipulované zakázky podmínky a pokuty
Část obžalovaných v kauze havířovských městských bytů v soudní síni (19. ledna 2026)

Výběr redakce

MPSV připraví důchodovou novelu se stropem věku na 65 letech, řekl Juchelka

MPSV připraví důchodovou novelu se stropem věku na 65 letech, řekl Juchelka

16:41Aktualizovánopřed 6 mminutami
Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, nahradí ho Kočí Palkovská

Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, nahradí ho Kočí Palkovská

16:44Aktualizovánopřed 8 mminutami
Sněmovna bude kvůli Macinkovi jednat o nedůvěře vládě

Sněmovna bude kvůli Macinkovi jednat o nedůvěře vládě

04:29Aktualizovánopřed 9 mminutami
Je předčasné řešit delegaci na summitu NATO, řekl Macinka

Je předčasné řešit delegaci na summitu NATO, řekl Macinka

16:29Aktualizovánopřed 19 mminutami
Poslanci opět nezvolili Rakušana místopředsedou sněmovny

ŽivěPoslanci opět nezvolili Rakušana místopředsedou sněmovny

12:16Aktualizovánopřed 45 mminutami
Putin jednal se Šarou. Ocenil jeho snahu o obnovení územní celistvosti Sýrie

Putin jednal se Šarou. Ocenil jeho snahu o obnovení územní celistvosti Sýrie

před 1 hhodinou
Začátek výplaty superdávky se nejspíš odloží

Začátek výplaty superdávky se nejspíš odloží

11:29Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Schillerová chce nový zákon o EET dostat do sněmovny do léta

Schillerová chce nový zákon o EET dostat do sněmovny do léta

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, nahradí ho Kočí Palkovská

Havířovští zastupitelé odvolali primátora Ondřeje Baránka (pozastavené členství v ANO), který je obviněný v kauze městských bytů. Pro bylo 29 z 42 přítomných zastupitelů. Novou primátorkou se stala dosavadní radní Iveta Kočí Palkovská (ANO). Někdejší primátor a nynější moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO) se stal novým radním.
16:44Aktualizovánopřed 8 mminutami

Nejvyšší soud v kauze Vidkun zmírnil tresty Kyselému a Kadlecovi

Nejvyšší soud (NS) v kauze Vidkun zmírnil tresty podnikateli Ivanovi Kyselému a bývalému olomouckému krajskému policejnímu náměstkovi Karlu Kadlecovi, oba mají podmínky. Dovolání bývalého sociálnědemokratického hejtmana Jiřího Rozbořila NS odmítl. Kauza se týkala úniků informací z policejních spisů a ovlivňování kauz.
12:51Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Při zásahu na pracovišti černošického úřadu policie zadržela šestnáct lidí

Při zásahu na pracovišti Městského úřadu Černošice zadržela policie šestnáct lidí, zatím nikoho neobvinila, uvedl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické) sdělil, že se zásah týká hlavního detašovaného pracoviště v Podskalské ulici v Praze, kde se vyřizují mimo jiné osobní doklady a technické průkazy.
09:50Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Virtuální tržiště propojuje školní jídelny s místními farmáři

V Královéhradeckém kraji už rok funguje virtuální tržiště, které propojuje regionální zemědělce a potravináře s místními školními jídelnami. Kraj se jeho prostřednictvím snaží dostat dětem na talíř co nejvíce regionálních a kvalitních potravin. Podle novely vyhlášky o školním stravování by měly jídelny od 1. září 2026 povinně využívat minimálně dvě procenta biopotravin a deset procent ovoce a zeleniny by mělo být sezonních.
před 5 hhodinami

Soud vyměřil uprchlému Kováčovi za drogové delikty trest 23 let vězení

Krajský soud v Liberci uložil uprchlému jednapadesátiletému Vilému Kováčovi souhrnný trest 23 let vězení. Uznal ho vinným z šesti trestných činů, hrozilo mu 24 let vězení. Podle obžaloby byl hlavou liberecké větve mezinárodního drogového gangu, přes níž směřovalo do dalších států v Evropě přes tunu kokainu a 3,5 tuny hašiše. Rozsudek není pravomocný.
před 5 hhodinami

V části Česka může ve čtvrtek napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu

Ve čtvrtek bude sněžit na většině území. Zejména v jižní polovině Čech, na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy může napadnout až deset centimetrů většinou mokrého sněhu, upozornil ve výstraze s nízkým stupněm nebezpečí ve středu dopoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové zároveň varují před možnými komplikacemi v dopravě.
před 6 hhodinami

Ve Slováckém divadle se děti učí odpoutat od rodičů a rodiče od dětí

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti v české premiéře nastudovalo intimní rodinný příběh Věci, o kterých vím, že jsou pravda. Hra současného australského dramatika Andrewa Bovella sleduje dynamické proměny vztahů uvnitř jedné rodiny po dobu jednoho roku.
před 10 hhodinami

Kybermaraton ve Zlíně varuje děti před nástrahami internetu

Ve čtyřech základních školách ve Zlíně a v Otrokovicích se tento týden koná kybermaraton. Lektoři Českého telekomunikačního úřadu při něm upozorňují děti na nástrahy digitálního světa. Při hraní her nebo sledování videí mohou čelit například pedofilii, kyberšikaně či vydírání.
před 23 hhodinami
Načítání...