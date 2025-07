Události: Falešné lékařky z jihu Čech ordinaci vedly i poté, co jí úřad odebral oprávnění

Podle vyšetřovatelů škoda jeden a půl milionu, podle Sdružení praktických lékařů naprostá rarita. Dvě ženy, které v jihočeské Kaplici podle policie neoprávněně provozovaly ordinaci, v tom měly pokračovat i poté, co jí krajský úřad odebral oprávnění a zdravotní pojišťovny ukončily smlouvy.

Minimálně čtyři měsíce po odchodu poslední doktorky měly dvě ženy léčit pacienty, vystavovat posudky, neschopenky i recepty. „Z mého pohledu je to velký hazard se životy lidí, kdy předepisuje recepty a snaží se ordinovat někdo bez odpovídajícího vzdělání,“ poznamenal zastupitel města Kaplice Tomáš Ježek (nestr.).

Neplatné lékařské zprávy a neschopenky

Ani to ale matku s dcerou nezastavilo. Pojišťovně sice dál nevykazovaly léky ani výkony, podle policie ale ordinaci provozovaly až do března. „To, že by byla provozovaná ordinace bez platného oprávnění poskytování lékařských služeb, tak s tím jsem se u praktického lékaře ještě nesetkal,“ uvedl právník Sdružení praktických lékařů ČR Jakub Uher.

Lékařské zprávy nebo neschopenky vystavené po odebrání oprávnění jsou neplatné. Pacientům mohou způsobit problémy. Pokud kriminalisté ženám vinu prokáží, hrozí jim trest odnětí svobody až na pět let.