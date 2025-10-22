Dva záchody na nádraží místo deseti. Projektanti se přou se Správou železnic

2 minuty
Správa železnic zvažuje změny v projektu rekonstrukce nádraží v Plzni na Jižním Předměstí. Týkat se mají veřejných toalet. Autoři projektu jsou proti, podle nich by to znamenalo výrazné snížení počtu záchodů a jejich nevhodné umístění. Plány počítaly se zhruba deseti toaletami, z nového návrhu podle autorů vyplývá, že by měly vzniknout jen dvě toalety, a to v prvním patře. Nádraží považují za bránu do města, která má lidem nabízet veřejné služby. Kulturní památka dlouhá léta trpí tím, že v ní toalety nejsou, výsledkem jsou pak znečištěná nástupiště.