Dva lidé zemřeli při srážce dvou aut na Semilsku

Dva lidé zemřeli v neděli časně ráno při nehodě dvou osobních aut ve Valteřicích, části obce Horní Branná na Semilsku. Jeden z vozů po srážce ještě narazil do blízkého domu.
Řidič a spolujezdec zemřeli na místě. Řidič druhého vozu vyvázl bez zranění. Okolnosti nehody policie zjišťuje, příčiny úmrtí obou obětí by měla osvětlit soudní pitva, řekla krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Nehoda se stala po 05:00 na silnici I/14. Havarovaný automobil prorazil stěnu přilehlého domu. Aby ho mohli hasiči vyprostit, museli stěnu zabezpečit. „Hasiči provedli stabilizaci objektu a následně vyprostili vozidlo ze sutin. Na místě je náš statik,“ doplnila zastupující mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Eva Masná. Na místo podle ní vyjel kontejner pro dopravní nehody z Liberce a také kontejner určený pro stabilizaci s výdřevou, část zdi havarovaný vůz vyvalil.
Posádce vozu už nemohli záchranáři pomoci, přestože na místo povolali i vrtulník ze sousedního Královéhradeckého kraje. „Probíhala tam několik desítek minut resuscitace, ale u obou pacientů byla neúspěšná, svým zraněním na místě podlehli,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.
Ve Valteřicích pokračuje podle Sochorové vyšetřování nehody, provoz na hlavním tahu z Vrchlabí na Jilemnici zůstává omezený, doprava je tam řízena kyvadlově.
Podle krajské policejní mluvčí je zřejmě tento víkend letos v Libereckém kraji nejtragičtějším, v rozpětí necelých dvanácti hodin zemřeli na silnicích za sobotu a neděli tři lidé. V sobotu večer zahynul v Kunraticích na Liberecku po střetu s traktorem motocyklista. Ani jemu už záchranáři nedokázali pomoci, svým zraněním na místě podlehl.