Dominanta nad Plzní má prvního kastelána a novou expozici

Zřícenina hradu Radyně ve Starém Plzenci u Plzně má poprvé v historii svého kastelána. Město získalo pozdně gotický strážní hrad postavený ve 14. století za vlády Karla IV. v roce 1920. Zříceninu, zdaleka viditelnou dominantu okolí, chce město za desítky milionů korun revitalizovat, už zadalo studii úprav. V letošní návštěvnické sezoně nabízí památka novou expozici.
Zřícenina je viditelná už zdálky, například od Nepomuku nebo ze severu od Plzně. Symbol královské moci se tyčí nad městem už sedm staletí. Starý Plzenec hrad před více než sto lety koupil od šlechtického rodu Valdštejnů. V roce 1928 prošla památka rekonstrukcí. Počátkem 50. let minulého století se stal objekt majetkem státu, který o dvě dekády později provedl další opravy a pod hradem vybudoval restauraci s parkovištěm. Od 90. let je hrad opět majetkem Starého Plzence.
Radyně za tu dobu nikdy neměla kastelána. Až dosud. „Je to ohromná práce, kterou prostě nemůže dělat několik lidí,“ poznamenal kastelán Libor Šimůnek.
Expozice o středověké každodennosti
První, co kastelán zřídil, je nová stálá expozice. Návštěvníky seznámí s historií hradu i každodenním životem ve středověku. Tu původní – o bájném zakladateli hradu Radoušovi – přesunul na naučnou stezku v podhradí. „Hodně jsem se snažil, aby člověk, který sem přijde, zjistil něco nového. Něco, co nenajde na jiných hradech,“ vysvětlil Šimůnek.
Na Radyni se nedochovalo žádné původní vybavení. „Ve spodním patře jsme připravili ukázku středověké kuchyně a jídelny. I v dalších prostorách se chceme postupně zaměřovat na ukázky středověké každodennosti. Chtěl jsem propojit fakta o dějinách Radyně v kontextu celého českého státu s vizuálním zážitkem každodenního života ve středověku,“ vysvětlil kastelán.
Další plány
„Jsme rádi, že kastelána máme. Má plno dobrých nápadů, které by chtěl realizovat. Kromě Radyně má na starosti i naši další významnou památku – areál hradu Stará Plzeň,“ přiblížil starosta města Jan Eret (Pro Plzenec). Původní hrad Stará Plzeň z 10. století byl jedním z nejvýznamnějších opěrných bodů v západních Čechách. Do dneška se zachovala pouze rotunda sv. Petra a Pavla, valy a odkryté základy kostelů.
S Radyní mají kastelán a město další plány. Především tam chtějí pravidelně pořádat kulturní akce. Hrad navíc čeká celková revitalizace. „To je takový můj sen, že by se mohlo zpřístupnit místo, kde teď stojíme,“ poznamenal kastelán.
„Čekáme na výsledky studie, která navrhne například nové schodiště ve věži tak, aby nebylo tak strmé a nepohodlné,“ nastínil starosta. Uvažuje se také o tom, jak hrad co nejlépe chránit před vlivy počasí. Ve hře je zastřešení nádvoří tak, aby pohledově nezměnilo vzhled Radyně.
Symbol zřícenin
Architekti připravili několik návrhů. Objekt každopádně pomalu chátrá. Jeho masivní zdi poškozuje například tající sníh. Opravy každoročně stojí miliony korun. „To zhmotnění působení času je totiž charakterem této památky. Určitě bychom to tím návrhem neměli setřít. Veškeré zásahy je nutné zvažovat doslova na lékařských vahách,“ vysvětlil architekt Marek Marovič.
Typická silueta Radyně se stala symbolem zřícenin v turistických mapách. „Cokoli tam uděláme, nesmí mít vliv na siluetu hradu,“ dodal jeho kolega Jan Soukup.