Dominanta nad Plzní má prvního kastelána a novou expozici


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
Události v regionech: Zřícenina hradu Radyně má nového kastelána
Zřícenina hradu Radyně ve Starém Plzenci u Plzně má poprvé v historii svého kastelána. Město získalo pozdně gotický strážní hrad postavený ve 14. století za vlády Karla IV. v roce 1920. Zříceninu, zdaleka viditelnou dominantu okolí, chce město za desítky milionů korun revitalizovat, už zadalo studii úprav. V letošní návštěvnické sezoně nabízí památka novou expozici.

Zřícenina je viditelná už zdálky, například od Nepomuku nebo ze severu od Plzně. Symbol královské moci se tyčí nad městem už sedm staletí. Starý Plzenec hrad před více než sto lety koupil od šlechtického rodu Valdštejnů. V roce 1928 prošla památka rekonstrukcí. Počátkem 50. let minulého století se stal objekt majetkem státu, který o dvě dekády později provedl další opravy a pod hradem vybudoval restauraci s parkovištěm. Od 90. let je hrad opět majetkem Starého Plzence.

Radyně za tu dobu nikdy neměla kastelána. Až dosud. „Je to ohromná práce, kterou prostě nemůže dělat několik lidí,“ poznamenal kastelán Libor Šimůnek.

Expozice o středověké každodennosti

První, co kastelán zřídil, je nová stálá expozice. Návštěvníky seznámí s historií hradu i každodenním životem ve středověku. Tu původní – o bájném zakladateli hradu Radoušovi – přesunul na naučnou stezku v podhradí. „Hodně jsem se snažil, aby člověk, který sem přijde, zjistil něco nového. Něco, co nenajde na jiných hradech,“ vysvětlil Šimůnek.

Na Radyni se nedochovalo žádné původní vybavení. „Ve spodním patře jsme připravili ukázku středověké kuchyně a jídelny. I v dalších prostorách se chceme postupně zaměřovat na ukázky středověké každodennosti. Chtěl jsem propojit fakta o dějinách Radyně v kontextu celého českého státu s vizuálním zážitkem každodenního života ve středověku,“ vysvětlil kastelán.

Další plány

„Jsme rádi, že kastelána máme. Má plno dobrých nápadů, které by chtěl realizovat. Kromě Radyně má na starosti i naši další významnou památku – areál hradu Stará Plzeň,“ přiblížil starosta města Jan Eret (Pro Plzenec). Původní hrad Stará Plzeň z 10. století byl jedním z nejvýznamnějších opěrných bodů v západních Čechách. Do dneška se zachovala pouze rotunda sv. Petra a Pavla, valy a odkryté základy kostelů.

S Radyní mají kastelán a město další plány. Především tam chtějí pravidelně pořádat kulturní akce. Hrad navíc čeká celková revitalizace. „To je takový můj sen, že by se mohlo zpřístupnit místo, kde teď stojíme,“ poznamenal kastelán.

„Čekáme na výsledky studie, která navrhne například nové schodiště ve věži tak, aby nebylo tak strmé a nepohodlné,“ nastínil starosta. Uvažuje se také o tom, jak hrad co nejlépe chránit před vlivy počasí. Ve hře je zastřešení nádvoří tak, aby pohledově nezměnilo vzhled Radyně.

Symbol zřícenin

Architekti připravili několik návrhů. Objekt každopádně pomalu chátrá. Jeho masivní zdi poškozuje například tající sníh. Opravy každoročně stojí miliony korun. „To zhmotnění působení času je totiž charakterem této památky. Určitě bychom to tím návrhem neměli setřít. Veškeré zásahy je nutné zvažovat doslova na lékařských vahách,“ vysvětlil architekt Marek Marovič.

Typická silueta Radyně se stala symbolem zřícenin v turistických mapách. „Cokoli tam uděláme, nesmí mít vliv na siluetu hradu,“ dodal jeho kolega Jan Soukup.

Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky

ŽivěPoslanci schválili zavedení Dne české vlajky

03:50Aktualizovánopřed 6 mminutami
Pavel jednal s Mileiem. Shodneme se v otázce Ukrajiny i Izraele, ocenil

Pavel jednal s Mileiem. Shodneme se v otázce Ukrajiny i Izraele, ocenil

před 11 mminutami
Výbor europarlamentu podpořil návrh Nerudové na vynětí obytných budov z ETS 2

Výbor europarlamentu podpořil návrh Nerudové na vynětí obytných budov z ETS 2

před 37 mminutami
Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

08:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Jednodenní dálniční známka by měla podle Senátu nově platit 24 hodin

ŽivěJednodenní dálniční známka by měla podle Senátu nově platit 24 hodin

10:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Magyar řekl, že ho prezident pověří sestavením vlády. Čas ale hlavu státu netlačí

Magyar řekl, že ho prezident pověří sestavením vlády. Čas ale hlavu státu netlačí

16:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Při střelbě na škole v Turecku zemřelo osm dětí a dospělý, oznámil ministr vnitra

Při střelbě na škole v Turecku zemřelo osm dětí a dospělý, oznámil ministr vnitra

13:59Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

11:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Zřícenina hradu Radyně ve Starém Plzenci u Plzně má poprvé v historii svého kastelána. Město získalo pozdně gotický strážní hrad postavený ve 14. století za vlády Karla IV. v roce 1920. Zříceninu, zdaleka viditelnou dominantu okolí, chce město za desítky milionů korun revitalizovat, už zadalo studii úprav. V letošní návštěvnické sezoně nabízí památka novou expozici.
Soud v poslední části kauzy Stoka zprostil dva podnikatele viny

Krajský soud v Brně v poslední části korupční kauzy Stoka opětovně zprostil obžaloby podnikatele Ivana Trunečku a Petra Kaláška. Žalovaný skutek podle soudu není trestným činem. V kauze šlo o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed. Verdikt není pravomocný, strany si ponechaly lhůty pro možné odvolání. Státní zástupce Petr Šereda řekl, že v kauze a na ni napojených větvích bylo dosud pravomocně odsouzeno 29 obžalovaných.
Případ týrání koček v oboře Březka míří k soudu

Státní zástupce podal obžalobu v případu týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy. České televizi to potvrdil mluvčí státního zastupitelství Praha-východ Dalibor Šelleng. V případu odsouzení hrozí obžalovanému za trestný čin týrání zvířat až šest let odnětí svobody.
Úpravy rozptylové loučky v Brně vyvolaly odpor pozůstalých

Pozůstalým se nelíbí, že na rozptylové loučce Ústředního hřbitova v Brně začala správa hřbitova provádět úpravy. Vykácela už několik stromů a pokračovat bude budováním závlahového systému. Pozůstalí považují zásah do pietního místa za neetický a sepsali petici. Podle vedení správy hřbitova jsou stížnosti neopodstatněné, zásah do samotného pietního místa má být minimální.
Schránku s pokladem našli mezi kameny, teď si turisté rozdělí štědré nálezné

Královéhradecký kraj vyplatí 11,7 milionu korun dvěma turistům, kteří loni nedaleko Dvora Králové nad Labem na úbočí kopce Zvičina našli zlatý poklad. Téměř šest set mincí a šperků vážilo přes pět kilogramů, podle dosavadních zjištění zlato někdo do země ukryl zřejmě v období druhé světové války. Nález zpracovávají konzervátoři, koncem roku si ho bude moci prohlédnout veřejnost. Podle odhadů jsou v tuzemsku celkem až desetitisíce amatérských hledačů, s nimiž spolupracují i profesionálové.
Úřad ukázal mapu akceleračních zón. Je jich méně, než se původně plánovalo

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo mapu akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie, které mají v budoucnu urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren. Napříč Českem jde o 94 oblastí, což je o 16 méně oproti původnímu záměru. Podle vládních představitelů jde zatím pouze o pracovní návrh, ke kterému se ještě mohou vyjádřit kraje, obce i veřejnost.
Ke konání sudetoněmeckého sjezdu se Brno postavilo neutrálně

Brněnští zastupitelé vzali na vědomí informaci o konání sjezdu sudetských Němců, podporu města mu ale nevyjádřili. Neprošel ani návrh opozice na zrušení akce a odebrání dotace festivalu Meeting Brno, který sudetské Němce do jihomoravské metropole pozval. Sjezd, který se uskuteční na brněnském výstavišti od 22. do 25. května, budí už delší dobu emoce. Několik desítek odpůrců i příznivců přišlo protestovat také na brněnskou radnici.
Komorní scéna Aréna uvádí hru inspirovanou zakázaným románem

Dramatik a dramaturg Tomáš Vůjtek připravil pro Komorní scénu Aréna v Ostravě novou hru. Pod názvem „Klaus Mann napsal Mefista“ hledá v osudech německého spisovatele i jeho zakázaného románu zamyšlení pro současnost.
