Další část silnice navazující na budoucí obchvat Opavy má územní rozhodnutí. Celá stavba má být hotová za pět let

Nová část silnice I/11 mezi Opavou a Ostravou získala územní rozhodnutí. Mohou začít jednání o výkupech pozemků s jejich vlastníky. Trasa by měla být dokončená do pěti let. Nový úsek odvede provoz z městské části Komárov, zrychlí provoz mezi Ostravou a Opavou a obcím uleví od silného provozu.