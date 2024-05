Brno mění stavební pravidla. Nové domy mohou být víc u sebe, ne vždy bude parkovací místo

Koncem minulého roku vzniklo v brněnském Králově Poli asi šest stovek nových bytů, a to ještě podle starých pravidel. Dodržet limity nebylo pro developera nijak obtížné, jelikož tam byl dostatek místa.

Naopak byty, které mají vzniknout blíže k centru města, ještě stavět nezačal. „Některé z těch bytů by totiž mohly trpět nedostatkem osvětlení, tudíž by to nemohly být byty, ale jiné prostory. Avšak územní plán předvídá, že by tu měla být právě ryze bytová zástavba,“ řekl obchodní ředitel společnosti IMOS Development Jiří Heinl.

Právě nové stavební předpisy už vznik bydlení v této lokalitě umožní. Sadu pravidel z pera městských architektů schválili radní. „Důvodem bylo, aby byla pravidla přesně specifikována na území města Brna. Očekáváme kvalitu a kultivovaný veřejný prostor,“ sdělil radní pro územní plánování Petr Bořecký (ANO).

Vliv na pohodu bydlení

Nová pravidla výstavby jsou benevolentnější. Domy bude možné stavět blíž k sobě a ne vždy bude nutné vystavět i parkovací místo. Očekává se, že se zástavba v Brně s novými pravidly zahustí. „Samozřejmě může to mít vliv na pohodu bydlení. Dalším rizikem je vymezení počtu parkovacích ploch,“ uvedl odborník na stavební právo z Masarykovy univerzity Dominik Žídek.