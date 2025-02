V týdnu se ochladí, může se objevit i ledovka

„Kolem rozsáhlé tlakové výše nad severní Evropou k nám začne proudit chladnější vzduch od východu. V úterý začne počasí u nás ovlivňovat tlaková níže nad Německem, která bude ke konci týdne postupovat přes střední Evropu k jihovýchodu. V jejím týlu k nám začne proudit studený vzduch od severu,“ popsali situaci meteorologové. V úterý podle ČHMÚ budou teploty přes den ještě mezi třemi až sedmi stupni nad nulou, ale při větru mohou klesnout ojediněle i k nule.

Od středy už se i přes den pravděpodobně objeví mrazy. Teploty budou mezi minus jedním a plus čtyřmi stupni. Ve čtvrtek a pátek bude nula až plus pět stupňů a o víkendu opět od minus jednoho po plus čtyři stupně. Nejnižší noční teploty budou během týdne kolísat, ale většinou se budou držet několik stupňů pod bodem mrazu. Třeba v noci na úterý a o víkendu mohou místy spadnout až na minus osm.

S výjimkou úterka, kdy bude jasno až polojasno, předpovídají meteorologové na tento týden oblačno až zataženo se srážkami. V nižších polohách bude pršet, nebo se objeví smíšené srážky, ve vyšších má sněžit. Kvůli nízkým teplotám v kombinaci s deštěm varují meteorologové před ledovkou, která se může tvořit od úterý do čtvrtka.