Teploty během týdne jen výjimečně překročí patnáct stupňů Celsia

Pondělní teplotní maxima by se neměla dostat přes čtrnáct stupňů. Ochlazení se už podle meteorologa České televize Pavla Borovičky projevilo v severozápadní polovině Čech. „Teploty jsou pouze mezi pěti a jedním stupněm Celsia,“ sdělil s tím, že na ostatním území jsou teploty o něco vyšší. „Většinou v pondělí naprší do dvou milimetrů srážek. Na jihu, jihozápadě a jihovýchodě to může být i kolem deseti milimetrů,“ doplnil.

V úterý a ve středu bude nepatrně tepleji a srážkové úhrny by v těchto dvou dnech měly být zanedbatelné. Ve čtvrtek a pátek se opět nejvyšší teploty nedostanou přes patnáct stupňů. Podobné by to mělo být také o víkendu.