Hurikán Melissa v Karibiku zesílil na největší, pátou kategorii


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Hurikán Melissa dosáhl nejvyšší možné síly páté kategorie s větrem o rychlosti až 260 kilometrů za hodinu a nadále postupuje směrem k Jamajce, informuje americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Meteorologové předpokládají, že Jamajku zasáhne živel v úterý. Hurikán si dosud vyžádal životy čtyř osob – tří na Haiti a jedné v Dominikánské republice, kde je také jeden člověk nezvěstný. NHC v oblasti severního Karibiku vydalo varování před katastrofickými záplavami a sesuvy půdy.

Melissa se nachází asi 205 kilometrů jihozápadně od hlavního města Jamajky Kingstonu a zhruba 505 kilometrů jihozápadně od Kuby, kterou by měl hurikán zasáhnout ve středu, píše agentura AP.

Meteorologové varují, že na Jamajce by v některých oblastech mohlo napršet až tisíc milimetrů srážek. Podle ředitele jamajské meteorologické služby Evana Thompsona by Melissa mohla být nejsilnějším hurikánem, který zasáhl Jamajku za poslední desetiletí. NHC varovalo, že očekává na ostrově rozsáhlé škody na infrastruktuře a výpadky elektrického proudu a telekomunikace.

Pro osoby, kterým hrozí nebezpečí, jsou na Jamajce připraveny nouzové přístřešky. Desmond McKenzie, člen ostrovní Rady pro řízení rizik katastrof, uvedl, že všech více než 650 přístřešků na Jamajce je otevřeno. Úřady dále informovaly, že sklady po celém ostrově jsou dobře zásobené a tisíce potravinových balíčků jsou připraveny k rychlé distribuci v případě potřeby.

Hurikán Melissa v Karibiku zesílil na čtvrtou nejvyšší kategorii, míří k Jamajce
Satelitní snímek zachycující hurikán Melissa v Karibiku v neděli 26. října 2025

Jamajka už o víkendu uzavřela dvě hlavní letiště v zemi. Na Kubě preventivně zrušili vlakové spoje na východě ostrova, kde má mít hurikán největší dopad. Kubánská vláda dále vydala varování před hurikánem pro provincie Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguin a Las Tunas.

Dominikánská republika minulý týden uzavřela školy a úřady a tato opatření platí i v pondělí. V pěti z devíti provincií Dominikánské republiky je vyhlášen nejvyšší červený stav ohrožení, protože předpověď varuje před dalšími přívalovými dešti v Dominikánské republice a na Haiti.

