TV Barrandov ukončila reorganizaci a míří do konkurzu


15. 4. 2026Aktualizovánopřed 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Společnost Barrandov televizní studio (BTS), která provozuje Televizi Barrandov, zamíří v tomto týdnu do konkurzu. Nepodařilo se jí uskutečnit reorganizaci, kterou jí soud povolil v létě 2024. Důvodem je propad reklamního trhu i růst cen energií, řekl vlastník televize Jan Čermák. BTS měla před zahájením reorganizace dluhy v objemu zhruba jedné miliardy korun, které měly být řešeny právě reorganizací.

Skupina S-24, která se podílela na financování televize, uvedla, že program TV Barrandov by měl zůstat zachován alespoň na jednom celoplošném kanálu. S-24 již dříve získala licenci pro celoplošné vysílání hlavního kanálu v samostatném licenčním řízení. Televize Barrandov podle skupiny jako projekt nekončí, mění se ale její provozní a servisní zajištění. Podle Čermáka kanál bude fungovat ve zkušebním režimu, který následně ekonomicky vyhodnotí.

„Udělali jsme pro záchranu televize maximum a mne samotného ten pokus stál desítky milionů korun. Výsledek mne mrzí kvůli zaměstnancům, kteří se opravdu snažili, i kvůli divákům,“ uvedl Čermák.

O tom, že cesta reorganizace není ekonomicky reálná, rozhodl podle něj letošní propad reklamního trhu, kdy při stejném podílu na sledovanosti přitékala třetina peněz, dále růst cen energií a pohledávky ve výši 30 milionů korun uplatněné finančním úřadem za vratky DPH z doby před prohlášením insolvence.

„Přestože jsme loni vyrovnali hospodaření, teď už není cesta, jak celou televizi udržet v chodu a dotáhnout reorganizaci. Konkurz je tedy nyní jediné možné řešení,“ dodal Čermák.

Empresa Media bude pokračovat

Čermák televizi získal před dvěma roky od Jaromíra Soukupa. Z původního Soukupova impéria nicméně zanikne pouze Barrandov televizní studio. Vydavatelství Empresa Media, které vydává například Týden, Sedmičku nebo Instinkt, se ukázalo jako životaschopné a zůstane v provozu i nadále.

Projekt se zčásti financoval i z dluhopisů vydaných společností S-24 holding, přičemž skupina uvedla, že své závazky vůči investorům nadále plní.

Dohromady měly tři programy televize Barrandov v březnu průměrnou sledovanost 1,94 procenta diváků starších 15 let.

Výběr redakce

Senát projedná platnost dálniční známky či právo na život off-line

Šéf NATO Rutte ve čtvrtek navštíví Česko

Případ týrání koček v oboře Březka míří k soudu

Vědci dohnali mezeru v poznání a popsali všechny nervy v klitorisu ve 3D

TV Barrandov ukončila reorganizaci a míří do konkurzu

Sněmovna projedná zpřísnění trestného činu neplacení výživného

Kdo platí, rozkazuje, míní o financování ČT a ČRo Havel. Politizace není cíl, říká Šťastný

USA vymáhají blokádu. Vrátily čínský tanker do Hormuzského průlivu

Aktuálně z rubriky Média

Kdo platí, rozkazuje, míní o financování ČT a ČRo Havel. Politizace není cíl, říká Šťastný

Vládní koalice představila návrh, podle kterého financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) přejde na stát. Podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla je cílem vlády dostat média veřejné služby pod politický vliv. Řekl to v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. „Naším cílem nikdy nebylo jakýmkoli způsobem politizovat média veřejné služby,“ uvedl naopak ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Hosty byli také generální ředitelé ČT Hynek Chudárek a ČRo René Zavoral.
O čem plánujeme informovat ve středu 15. dubna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
ČT a ČRo mají od příštího roku místo poplatků dostávat peníze ze státního rozpočtu, řekl Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) společně s dalšími představiteli vládní koalice představil zákon týkající se zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) dostanou podle Klempíře místo výnosu z poplatků od příštího roku dohromady 7,8 miliardy korun ze státního rozpočtu. Financování bude samostatnou kapitolou státního rozpočtu a bude pravidelně valorizované o inflaci, maximálně o pět procent.
SOUHRN: Zásadní události úterý 14. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 14. dubna 2026.
SOUHRN: Zásadní události pondělí 13. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 13. dubna 2026.
Porážkou Orbána ztratili spojence Putin, Trump i Fico, píše slovenský tisk

Maďaři porazili režim dlouholetého premiéra Viktora Orbána, v jeho pádu je také odkaz pro slovenského premiéra a Orbánova spojence Roberta Fica (Smer), jakož i ruského vůdce Vladimira Putina, napsal slovenský list Sme k výsledkům voleb v Maďarsku. Podle Denníku N je Orbánova porážka ránou pro Fica. Činitelé EU jsou mírně optimističtí, že by Magyar mohl odblokovat půjčku Kyjevu, ale zároveň opatrní, protože není tak proukrajinský, píší Politico a Euronews. Také ukrajinská média upozorňují na Magyarův nejednoznačný postoj.
SOUHRN: Zásadní události neděle 12. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 12. dubna 2026.
Načítání...