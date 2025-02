SOUHRN: Zásadní události úterý 4. února

Střelba v areálu vzdělávacího centra ve městě Örebro ve středním Švédsku si vyžádala asi deset mrtvých. Oznámila to policie, která se domnívá, že mezi mrtvými je i samotný útočník, jenž zřejmě jednal sám. Policie zatím nemá informace o tom, že by šlo o teroristický čin, ale jistě to zatím neví. O hrozícím útoku neměla žádné varovné signály.