Otřesy u Santorini sílí, poprvé měly magnitudo pět

Stovky lidí v úterý hned ráno opouštěly řecký ostrov Santorini. Na trajektu se dostaly do bezpečí do Athén. Oblíbený turistický ostrov sužuje v posledních dnech série zemětřesení. Podle agentury DPA se jedná o dvanáctý den otřesů v řadě, přičemž v těch posledních síla otřesů stoupá.

To přimělo úřady, aby uzavřely školy na Santorini a malých blízkých ostrovech Ios, Amorgos a Anafi. „Všechno je uzavřené. Nikdo teď nepracuje. Celý ostrov se vyprázdnil,“ řekl agentuře DPA osmnáctiletý místní obyvatel Dori, který si nepřál uvést své příjmení, než nastoupil na trajekt do řecké metropole. „Pojedeme do Athén, dokud neuvidíme, jak se to tady vyvíjí,“ dodal.

Také lety ze Santorini do Athén byly plné, uvedl řecký letecký dopravce Aegean Airlines. Očekává se, že do konce dne odletí z ostrova 2500 až 2700 lidí. „Chystáme se odletět, protože se bojím. Jsou tu neustále zemětřesení, musíme odletět kvůli dětem, aby se uklidnily,“ řekl 38letý Beni Ouklala, který má na ostrově brigádu. Naopak jiní obyvatelé Santorini působí smířeně. „Zůstaneme tady, proč bychom měli odcházet? Když se něco stane, tak se to stane,“ řekl agentuře Reuters 63letý kapitán turistické lodi Eftichis Diamantopulos.