SOUHRN: Zásadní události úterý 28. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 28. října 2025.
Pietní akce a shromáždění připomněly vznik Československa
Výročí vzniku samostatné Československé republiky v Praze i v jiných městech v úterý připomněly tradiční pietní akce i veřejná shromáždění. Dopoledne se představitelé státu zúčastnili pietního aktu na čestném dvoře Národního památníku na pražském Vítkově. Prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala (ODS) u památníku položili věnce u hrobu Neznámého vojína. Hlava státu na Hradě také jmenovala nové generály.
Extrémně silný hurikán Melissa udeřil na Jamajku
Hurikán páté kategorie Melissa udeřil na pevninu na ostrově Jamajka. Píše to agentura Reuters s odkazem na americké Národní centrum pro hurikány (NHC). Podle Světové meteorologické organizace (WMO) půjde o nejhorší hurikán, který postihl Jamajku za poslední století. Na ostrově si vyžádal už tři oběti na životech. Podle úřadů je více než dvě stě tisíc lidí bez elektřiny, tisíce obyvatel se uchýlily do krytů, píše server BBC News. Přívalové deště a sesuvy půdy hrozí také na Kubě.
Netanjahu nařídil intenzivní útoky v Pásmu Gazy
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil armádě okamžitě provést intenzivní útoky v Pásmu Gazy, píše agentura Reuters s odvoláním na premiérův úřad. Netanjahu tak učinil po zasedání izraelského bezpečnostního kabinetu.
Při nehodě letadla v Keni zahynulo 11 lidí
Při nehodě malého letadla, které se v úterý zřítilo v jižní Keni, zahynulo všech jedenáct lidí na palubě. Z toho osm bylo z Maďarska a dva z Německa, uvedla podle agentury AFP letecká společnost. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake ještě před tímto oznámením sdělil, že česká diplomacie nemá informace o tom, že by mezi oběťmi byli čeští občané. Prvotní informace hovořily o dvanácti mrtvých.
Kvantový počítač vyřešil úlohu 13tisíckrát rychleji než obyčejný superpočítač
Nad řešením úlohy o propojených kvantových částicích by strávil ten nejrychlejší počítač světa několik roků plného výkonu. Americký kvantový počítač to dokázal zvládnout nesrovnatelně rychleji. Podle vědců to otevírá cestu takzvané kvantové nadřazenosti.