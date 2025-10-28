Hurikán Melissa míří k Jamajce, karibský ostrov hlásí tři oběti


před 58 mminutami|Zdroj: ČTK

Hurikán nejsilnější páté kategorie Melissa, který postupuje severním Karibikem směrem k Jamajce, si na tomto ostrově vyžádal už tři oběti na životech. Jamajka, kterou by měl živel přímo zasáhnout během úterý, se chystá na zřejmě nejsilnější hurikán od začátku vedení záznamů v roce 1851, napsala agentura AP. Přívalové deště a sesuvy půdy hrozí také na Kubě, kterou by měla ničivá vzdušná masa zasáhnout po Jamajce.

Hurikán se krátce po půlnoci SEČ nacházel asi 190 kilometrů jihozápadně od pobřeží Jamajky a postupoval severovýchodním směrem rychlostí čtyři kilometry v hodině, uvedlo americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Melissu provázel vítr o rychlosti přes 250 kilometrů v hodině. Podle NHC se na ostrově dají během úterý očekávat katastrofální a život ohrožující záplavy a četné sesuvy půdy a lidé by měli vyhledat bezpečný úkryt a nevycházet. Středisko očekává na ostrově rozsáhlé škody na infrastruktuře a výpadky elektrického proudu a telekomunikace.

Na Jamajce jsou již před příchodem bouře hlášeny tři oběti, spolu se třemi mrtvými na Haiti a jedním v Dominikánské republice má Melissa již sedm obětí.

„Jsem na kolenou a modlím se,“ uvedl jamajský premiér

„Jsem na kolenou a modlím se,“ citovala AP jamajského premiéra Andrewa Holnesse. Ten vyzval obyvatele, aby hrozbu brali vážně, podle AP však někteří lidé odmítli evakuaci z pobřežních oblastí. Meteorologové varují, že na Jamajce by v některých oblastech mohlo napršet až tisíc milimetrů srážek, pobřeží by mohly zasáhnout až čtyřmetrové vlny.

Pro lidi, kterým hrozí nebezpečí, jsou na Jamajce připraveny nouzové přístřešky. Desmond McKenzie, člen ostrovní Rady pro řízení rizik katastrof, uvedl, že všech více než 650 přístřešků na Jamajce je otevřeno. Úřady dále informovaly, že sklady po celém ostrově jsou dobře zásobené a tisíce potravinových balíčků jsou připraveny k rychlé distribuci v případě potřeby.

Hurikán Melissa v Karibiku zesílil na největší, pátou kategorii
Silný vítr na Jamajce

Jamajka už o víkendu uzavřela dvě hlavní letiště v zemi. Na Kubě preventivně zrušili vlakové spoje na východě ostrova, kde má mít hurikán největší dopad. Kubánská vláda dále vydala varování před hurikánem pro provincie Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguin a Las Tunas. Dominikánská republika minulý týden uzavřela školy a úřady a tato opatření platí i v úterý. V pěti z devíti provincií Dominikánské republiky je vyhlášen nejvyšší červený stav ohrožení, protože předpověď varuje před dalšími přívalovými dešti v Dominikánské republice a na Haiti.

Výběr redakce

„Čuňas“ Stárek zřejmě zatím generálem nebude, zjistili Reportéři ČT

„Čuňas“ Stárek zřejmě zatím generálem nebude, zjistili Reportéři ČT

před 5 hhodinami
Reportéři ČT popsali možné vazby bývalého ředitele DPP Dvořáka v kauze Dozimetr

Reportéři ČT popsali možné vazby bývalého ředitele DPP Dvořáka v kauze Dozimetr

před 5 hhodinami
Ukrajinský útok na přehradu u Bělgorodu komplikuje ruské tažení v Charkovské oblasti

Ukrajinský útok na přehradu u Bělgorodu komplikuje ruské tažení v Charkovské oblasti

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Izrael ví, kde leží většina těl, která má předat Hamás, tvrdí The Times of Israel

Izrael ví, kde leží většina těl, která má předat Hamás, tvrdí The Times of Israel

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Karlovy Vary ukončily smlouvu s nájemcem restaurace Jelení skok kvůli dluhům

Karlovy Vary ukončily smlouvu s nájemcem restaurace Jelení skok kvůli dluhům

před 6 hhodinami
Litva bude sestřelovat údajně pašerácké balony pronikající z Běloruska

Litva bude sestřelovat údajně pašerácké balony pronikající z Běloruska

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Turecko koupí od Britů dvacet bojových letadel Eurofighter Typhoon

Turecko koupí od Britů dvacet bojových letadel Eurofighter Typhoon

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Plánovaný schodek chceme udržet, říká Havlíček

Plánovaný schodek chceme udržet, říká Havlíček

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Hurikán Melissa míří k Jamajce, karibský ostrov hlásí tři oběti

Hurikán nejsilnější páté kategorie Melissa, který postupuje severním Karibikem směrem k Jamajce, si na tomto ostrově vyžádal už tři oběti na životech. Jamajka, kterou by měl živel přímo zasáhnout během úterý, se chystá na zřejmě nejsilnější hurikán od začátku vedení záznamů v roce 1851, napsala agentura AP. Přívalové deště a sesuvy půdy hrozí také na Kubě, kterou by měla ničivá vzdušná masa zasáhnout po Jamajce.
před 58 mminutami

Brazilský exprezident Bolsonaro se odvolal proti trestu za pokus o puč

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro se v pondělí odvolal proti rozsudku nejvyššího soudu, který jej v září potrestal 27 lety vězení za pokus o převrat. Informují o tom agentury AFP a Reuters.
před 3 hhodinami

Západ Turecka zasáhlo zemětřesení o síle šesti stupňů

Západ Turecka v pondělí pozdě večer zasáhlo zemětřesení o síle šesti stupňů, informovala americká geologická služba USGS. Agentura AP napsala, že zatím nejsou informace o mrtvých či zraněných.
před 3 hhodinami

Ukrajinský útok na přehradu u Bělgorodu komplikuje ruské tažení v Charkovské oblasti

Po útoku ukrajinských sil na přehradu nedaleko ruského města Bělgorod z ní prosakuje voda, která zaplavuje okolí. Podle médií poškození přehrady pocítí ruské jednotky, které útočí v sousední Charkovské oblasti. Některé z jejich pozic v okolí města Vovčansk tak byly fakticky odříznuty od hlavních invazních sil. Sobotní útok potvrdil o den později velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdi. Obě válčící strany proti sobě v noci na pondělí vyslaly další bezpilotní letouny.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Izrael ví, kde leží většina těl, která má předat Hamás, tvrdí The Times of Israel

Izrael ví, kde se v Pásmu Gazy nachází devět ze třinácti dosud zadržovaných těl rukojmí, která má ještě vydat teroristické hnutí Hamás v rámci nynější dohody o příměří. Jeruzalém se současně snaží přesvědčit Spojené státy americké o tom, že pro pokračování příměří je nanejvýš důležité, aby palestinské teroristické hnutí zbývající těla vrátilo, napsal server The Times of Israel (ToI), který se odvolává na zprávu veřejnoprávní stanice.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Litva bude sestřelovat údajně pašerácké balony pronikající z Běloruska

Litva začne sestřelovat meteorologické balony, které na její území pronikají z Běloruska a opakovaně tam narušily leteckou dopravu. Podle agentury Reuters to oznámila premiérka Inga Ruginienéová. Litevské úřady z incidentů obviňují běloruské pašeráky cigaret, kteří podle nich kontraband posílají v malých horkovzdušných balonech. Podporu Litvě vyjádřila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Turecko koupí od Britů dvacet bojových letadel Eurofighter Typhoon

Turecko pořídí v Británii dvacet bojových letounů Eurofighter Typhoon za osm miliard liber (v přepočtu 223 miliard korun), oznámila britská vláda, podle které dohodu v pondělí v Ankaře podepsali britský premiér Keir Starmer a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Montáž letounů se uskuteční v Británii, což podpoří tamní průmysl.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Ukrajina rozšíří útoky v hloubi Ruska, řekl Zelenskyj

Ukrajina rozšíří své útoky v hloubi Ruska, uvedl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po poradě vrchního velení, které se zúčastnili i výrobci zbraní. Zelenskyj připomněl, že za ruskou válku proti Ukrajině už platí konkrétní cenu ruské rafinérie, které se staly terčem ukrajinských úderů.
před 8 hhodinami
Načítání...