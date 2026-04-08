SOUHRN: Zásadní události středy 8. dubna


Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 8. dubna 2026.

USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím

Spojené státy a Írán souhlasily s okamžitým příměřím v celé oblasti Blízkého východu, dohodu potvrdili i jejich spojenci. Klid zbraní se podle pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa, který dohodu zprostředkovával, týká i Libanonu, to ovšem izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmítá. Kuvajt, Katar, Spojené arabské emiráty a Írán tvrdí, že se i po vyhlášení příměří staly terčem útoků. Ministr obrany USA Pete Hegseth na brífinku chválil americké úspěchy ve válce s Íránem.

Více k tématu
USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím
Americký prezident Donald Trump
Reakce lídrů
Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru
Německý kancléř Friedrich Merz
Hormuzský průliv
Hormuzským průlivem propluly lodě, plné otevření je ale dle německého rejdaře daleko
Hormuzský průliv pohledem z Ománu


Ceny ropy a plynu klesají

Ceny ropy a plynu se snižují v reakci na oznámení dvoutýdenního příměří mezi Spojenými státy a Íránem, které přináší naději na obnovení přepravy obou komodit Hormuzským průlivem. Cena ropy Brent ztratila čtrnáct procent a propadla se pod 94 dolarů za barel, cena americké ropy West Texas Intermediate (WTI) klesla o více než patnáct procent pod 95 dolarů za barel. Plyn zlevnil zhruba o sedmnáct procent a pohybuje se kolem 44 eur za megawatthodinu.

Ekonomické důsledky
Ceny ropy a plynu klesají
Ropný tanker v Hormuzském průlivu
Cla a sankce
USA budou jednat s Íránem o uvolnění cel a sankcí, sdělil Trump
Donald Trump


Izrael podnikl dosud nejsilnější útok na Libanon

Izraelské útoky v Libanonu ve středu zabily desítky lidí a stovky dalších zranily, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda podle AFP potvrdila, že podnikla svůj „největší koordinovaný úder“ proti teroristickému hnutí Hizballáh od začátku bojů, tedy od 2. března. Bez předchozích varování bylo několikrát ostřelováno zejména centrum Bejrútu, a to včetně obytných čtvrtí. Hizballáh naopak útoky pozastavil, píše Reuters. Írán v reakci zvažuje údery na Izrael, informuje agentura Fars.

VÍCE K TÉMATU
Izrael podnikl dosud nejsilnější útok na Libanon
Následky izraelského útoku na libanonské město Sidón (8. dubna 2026)


Ministerstvo financí pro čtvrtek mírně snížilo maximální ceny paliv

Maximální ceny paliv ve čtvrtek oproti středě mírně klesnou, rozhodlo ministerstvo financí. Litr nafty bude nejvýše za 49,40 koruny, benzinu za 43,05 koruny. Současný limit je 49,59 koruny za litr nafty a 43,15 koruny za litr benzinu. To je o více než korunu výše, než činily průměrné ceny paliv na začátku tohoto týdne. Čerpací stanice se zavedení stropu přizpůsobují. Platí rovněž limit na marže obchodníků s palivy.

Více k tématu
Ministerstvo financí pro čtvrtek mírně snížilo maximální ceny paliv
Ilustrační foto


Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi

Policisté zadrželi sedm lidí kvůli podezření na neoprávněně získanou evropskou dotaci na inovační centrum pro začínající vědecké firmy a projekty. Mezi zadrženými jsou dva lidé z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a úředník ze stavebního úřadu. Podezřelí se pokusili neoprávněně získat 13,5 milionu eur (asi 340 milionů korun), informoval úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). MPO poskytuje policii maximální součinnost, věc nelze nyní komentovat, uvedla mluvčí úřadu.

Více k tématu
Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi
Ilustrační snímek


OBRAZEM: Měsíc, jak ho lidstvo dosud nevidělo

Americká vesmírná agentura NASA zveřejnila další nové snímky povrchu Měsíce. Jsou na nich vidět detaily mnoha důležitých geologických prvků na této přirozené družici Země, které teď budou astronomové studovat.

Více k tématu
OBRAZEM: Měsíc, jak ho lidstvo dosud nevidělo
OBRAZEM: Měsíc, jak ho lidstvo doposud nevidělo

Výběr redakce

Pětina Čechů vyhazuje prošlé léky do koše. Vracet by je měli do lékáren

Pětina Čechů vyhazuje prošlé léky do koše. Vracet by je měli do lékáren

Právě teď
Pavel hodlá stát v čele české delegace na summit NATO, sdělil Hrad Babišovi

Pavel hodlá stát v čele české delegace na summit NATO, sdělil Hrad Babišovi

17:06Aktualizovánopřed 5 mminutami
Příměří v ohrožení. Izrael podnikl dosud nejsilnější útok na Libanon

Příměří v ohrožení. Izrael podnikl dosud nejsilnější útok na Libanon

09:54Aktualizovánopřed 48 mminutami
V dalším kojeneckém mléku našel úřad nebezpečný toxin

V dalším kojeneckém mléku našel úřad nebezpečný toxin

před 1 hhodinou
Mnohdy už rozkvetlé ovocné stromy ohrozí od pátku do neděle mráz

Mnohdy už rozkvetlé ovocné stromy ohrozí od pátku do neděle mráz

17:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru

Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru

08:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou
USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím

USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím

01:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi

Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi

10:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Rada ČT se ohradila proti výrokům o nekontrolovaném hospodaření televize

Rada České televize se ve středu důrazně ohradila proti tvrzení, že hospodaření ČT není pod kontrolou a že má televize dostatek rezerv k udržení nynějšího rozsahu výroby v případě návratu k výši příjmů z roku 2024 před zvýšením poplatků, o kterém uvažuje vládní koalice. Vyplývá to z usnesení radních. Proti hlasovali Pavel Matocha a Luboš Veselý, kterým končí mandát a o členství se znovu ucházejí.
O čem plánujeme informovat ve středu 8. dubna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
SOUHRN: Zásadní události úterý 7. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 7. dubna 2026.
Agentura AP propustí až pět procent zaměstnanců, píše Reuters

Americká tisková agentura Associated Press (AP) propustí až pět procent zaměstnanců v globálním zpravodajství. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na interní memorandum, které zaměstnancům AP rozeslala šéfredaktorka a viceprezidentka Julie Paceová.
SOUHRN: Zásadní události pondělí 6. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 6. dubna 2026.
SOUHRN: Zásadní události neděle 5. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 5. dubna 2026.
SOUHRN: Zásadní události soboty 4. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 4. dubna 2026.
