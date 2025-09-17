Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 17. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události středy 17. září
Izrael otevřel koridor pro odchod civilistů z města Gaza
Izraelská armáda oznámila otevření nového dočasného koridoru, kterým mají obyvatelé opustit město Gaza, kde armáda v úterý zahájila pozemní ofenzivu. Koridor bude otevřen pouze 48 hodin.
Britská královská rodina přivítala Trumpa na hradu Windsor
Americký prezident Donald Trump s chotí dorazil na hrad Windsor, kde se setkal s královským párem. Zahájil tím program své druhé státní návštěvy Spojeného království.
Moskva útočila na ukrajinskou železnici, Kyjev zasáhl ruská velitelství u Pokrovsku
Rusko podniklo další rozsáhlý útok na ukrajinskou železniční infrastrukturu, uvedlo vedení Ukrajinských drah. Tento měsíc jde už o několikátý podobný úder. Kyjev oznámil, že zasáhl ruská vojenská velitelství v okupované Doněcké oblasti, pod která spadají jednotky operující u Pokrovsku.
Výbuchy ve skladech DHL organizovali Rusové napojení na rozvědku, tvrdí Litva
Výbuchy balíčků ve skladech společnosti DHL po Evropě organizovali Rusové napojení na ruskou vojenskou rozvědku, uvedli ve středu litevští prokurátoři a kriminalisté. Podle webu litevské televize LRT oznámili, že odhalili síť podezřelých z nejméně čtyř nedávných teroristických útoků po celé Evropě, při kterých byly využity kurýrní služby k rozeslání zápalných a výbušných balíčků.
Soud snížil nezákonně odsouzenému muži odškodnění o 2,66 milionu korun
Odvolací soud snížil Robertu Tempelovi odškodnění za nezákonné odsouzení k doživotnímu trestu za dvojnásobnou vraždu o 2,66 milionu korun. Muž tak podle středečního verdiktu dostane od státu dalších 6,23 milionu korun k ministerstvem spravedlnosti již dříve vyplaceným 3,6 milionu korun. Tempel strávil ve vězení téměř dvacet let.
Lidé v demokraciích volí víc z nenávisti než náklonnosti. Důkazy přináší velká studie
Společnost je stále více polarizovaná a změny vedou k větším společenským rozporům, tvrdí řada expertů. Podle nového výzkumu se to odráží už i v tom, jak voliči přistupují k tomu, komu hodí svůj hlas.