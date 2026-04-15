SOUHRN: Zásadní události středy 15. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 15. dubna 2026.
Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře
Íránské ozbrojené síly varovaly, že v případě pokračující americké blokády íránských přístavů zablokují Ománské a Rudé moře. Píše to agentura AFP. Pentagon v následujících dnech vyšle na Blízký východ dalších asi šest tisíc vojáků, uvedl deník The Washington Post (WP) s odvoláním na americké představitele.
Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu
Izraelské útoky v jižním Libanonu v noci zabily nejméně třináct lidí. Podle deníku L'Orient-Le Jour (OLJ) síly židovského státu bombardovaly 58 vesnic a měst. Izraelská armáda podle agentury AFP uvedla, že teroristické hnutí Hizballáh ráno vystřelilo na sever židovského státu nejméně třicet raket. Boje pokračují den po mírových jednáních ve Washingtonu.
Magyar řekl, že ho prezident pověří sestavením vlády. Čas ale hlavu státu netlačí
Vítěz maďarských voleb Péter Magyar po středečním jednání s prezidentem Tamásem Sulyokem oznámil, že ho hlava státu pověří sestavením nové vlády, informovala agentura Reuters. Prezident však nemá ohledně ustavení premiéra žádný termín ani pevná pravidla, podotýká redaktor ČT Jan Šilhan. Magyarova strana Tisza získala v nedělních volbách ústavní většinu po šestnácti letech vlády Fideszu dosavadního premiéra Viktora Orbána.
Rutte přijede za Babišem, podle Pavla by tím mohl signalizovat problém
Generální tajemník NATO Mark Rutte tento čtvrtek navštíví Česko, setká se s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Podle předsedy vlády se bude jednání týkat NATO, armády či českých aliančních závazků. Rutte přijede do Prahy necelé tři měsíce před plánovaným summitem NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel uvedl, že generální tajemník NATO většinou před summitem kontaktuje země, kde by mohl být problém.
Jednodenní dálniční známka by měla podle Senátu nově platit 24 hodin
Senát schválil, že jednodenní dálniční známka možná bude nově platit celých 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Během dopoledne už podpořil uzákonění pravidel pro správu dat ve veřejné správě. Opozice v Senátu žádá od zástupců vlády důvody, proč chce regulaci cen pohonných hmot probrat zrychleně.
Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky
Poslanecká sněmovna ve středu schválila zavedení významného Dne české vlajky, novelu premiéra Andreje Babiše (ANO). Zamítla návrh Senátu, který místo toho upravoval název svatováclavského svátku. Zrychlit povolování a rušení pobytu cizinců v Česku má od roku 2029 nový digitální informační systém. Vládní návrh nového cizineckého zákona podpořili poslanci v úvodním kole. Předtím se sněmovna ve druhém čtení zabývala zákonem o veřejných rozpočtech.
Při střelbě na základní škole v Turecku zemřelo několik žáků
Osm dětí a jeden dospělý zemřelo při střelbě na střední škole Ayser Calik v jihoturecké provincii Kahramanmaras, oznámil dle agentur ve středu odpoledne ministr vnitra Mustafa Ciftci. Dalších 13 lidí podle něj utrpělo zranění. Dřívější informace hovořily o čtyřech obětech a dvaceti raněných. Útočníkem byl dle místních médií žák školy. Mezi oběťmi je i učitel. Jedná se již o druhou střelbu na škole v zemi během jednoho týdne.
První účinný lék na rakovinu slinivky prošel testy. Zdvojnásobuje délku přežití
Jestli v současné době existuje nějaký opravdu obávaný druh rakoviny, pak je to karcinom slinivky břišní. Zatímco oproti jiným typům rakoviny se léčba stále zlepšuje, u něj se to stále nedaří. Až do tohoto týdne. V pondělí totiž vyšly údaje ze třetí fáze klinické studie léku jménem daraxonrasib. A jsou velmi pozitivní.