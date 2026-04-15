SOUHRN: Zásadní události středy 15. dubna


před 44 mminutami

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 15. dubna 2026.

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

Íránské ozbrojené síly varovaly, že v případě pokračující americké blokády íránských přístavů zablokují Ománské a Rudé moře. Píše to agentura AFP. Pentagon v následujících dnech vyšle na Blízký východ dalších asi šest tisíc vojáků, uvedl deník The Washington Post (WP) s odvoláním na americké představitele.

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře
Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Izraelské útoky v jižním Libanonu v noci zabily nejméně třináct lidí. Podle deníku L'Orient-Le Jour (OLJ) síly židovského státu bombardovaly 58 vesnic a měst. Izraelská armáda podle agentury AFP uvedla, že teroristické hnutí Hizballáh ráno vystřelilo na sever židovského státu nejméně třicet raket. Boje pokračují den po mírových jednáních ve Washingtonu.

Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu
Magyar řekl, že ho prezident pověří sestavením vlády. Čas ale hlavu státu netlačí

Vítěz maďarských voleb Péter Magyar po středečním jednání s prezidentem Tamásem Sulyokem oznámil, že ho hlava státu pověří sestavením nové vlády, informovala agentura Reuters. Prezident však nemá ohledně ustavení premiéra žádný termín ani pevná pravidla, podotýká redaktor ČT Jan Šilhan. Magyarova strana Tisza získala v nedělních volbách ústavní většinu po šestnácti letech vlády Fideszu dosavadního premiéra Viktora Orbána.

Magyar řekl, že ho prezident pověří sestavením vlády. Čas ale hlavu státu netlačí
Rutte přijede za Babišem, podle Pavla by tím mohl signalizovat problém

Generální tajemník NATO Mark Rutte tento čtvrtek navštíví Česko, setká se s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Podle předsedy vlády se bude jednání týkat NATO, armády či českých aliančních závazků. Rutte přijede do Prahy necelé tři měsíce před plánovaným summitem NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel uvedl, že generální tajemník NATO většinou před summitem kontaktuje země, kde by mohl být problém.

Rutte přijede za Babišem, podle Pavla by tím mohl signalizovat problém
Jednodenní dálniční známka by měla podle Senátu nově platit 24 hodin

Senát schválil, že jednodenní dálniční známka možná bude nově platit celých 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Během dopoledne už podpořil uzákonění pravidel pro správu dat ve veřejné správě. Opozice v Senátu žádá od zástupců vlády důvody, proč chce regulaci cen pohonných hmot probrat zrychleně.

Jednodenní dálniční známka by měla podle Senátu nově platit 24 hodin
Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky

Poslanecká sněmovna ve středu schválila zavedení významného Dne české vlajky, novelu premiéra Andreje Babiše (ANO). Zamítla návrh Senátu, který místo toho upravoval název svatováclavského svátku. Zrychlit povolování a rušení pobytu cizinců v Česku má od roku 2029 nový digitální informační systém. Vládní návrh nového cizineckého zákona podpořili poslanci v úvodním kole. Předtím se sněmovna ve druhém čtení zabývala zákonem o veřejných rozpočtech.

Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky
Při střelbě na základní škole v Turecku zemřelo několik žáků

Osm dětí a jeden dospělý zemřelo při střelbě na střední škole Ayser Calik v jihoturecké provincii Kahramanmaras, oznámil dle agentur ve středu odpoledne ministr vnitra Mustafa Ciftci. Dalších 13 lidí podle něj utrpělo zranění. Dřívější informace hovořily o čtyřech obětech a dvaceti raněných. Útočníkem byl dle místních médií žák školy. Mezi oběťmi je i učitel. Jedná se již o druhou střelbu na škole v zemi během jednoho týdne.

Při střelbě na základní škole v Turecku zemřelo několik žáků
První účinný lék na rakovinu slinivky prošel testy. Zdvojnásobuje délku přežití

Jestli v současné době existuje nějaký opravdu obávaný druh rakoviny, pak je to karcinom slinivky břišní. Zatímco oproti jiným typům rakoviny se léčba stále zlepšuje, u něj se to stále nedaří. Až do tohoto týdne. V pondělí totiž vyšly údaje ze třetí fáze klinické studie léku jménem daraxonrasib. A jsou velmi pozitivní.

První účinný lék na rakovinu slinivky prošel testy. Zdvojnásobuje délku přežití
Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

08:41Aktualizovánopřed 56 mminutami
Jednodenní dálniční známka by měla podle Senátu nově platit 24 hodin

Jednodenní dálniční známka by měla podle Senátu nově platit 24 hodin

10:06Aktualizovánopřed 58 mminutami
Magyar řekl, že ho prezident pověří sestavením vlády. Čas ale hlavu státu netlačí

Magyar řekl, že ho prezident pověří sestavením vlády. Čas ale hlavu státu netlačí

16:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Při střelbě na škole v Turecku zemřelo osm dětí a dospělý, oznámil ministr vnitra

Při střelbě na škole v Turecku zemřelo osm dětí a dospělý, oznámil ministr vnitra

13:59Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

11:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky

ŽivěPoslanci schválili zavedení Dne české vlajky

03:50Aktualizovánopřed 2 hhodinami
07:34Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Rutte přijede za Babišem. Podle Pavla by tím mohl signalizovat problém

Rutte přijede za Babišem. Podle Pavla by tím mohl signalizovat problém

10:59Aktualizovánopřed 2 hhodinami

BBC propustí přes desetinu zaměstnanců, zruší až dva tisíce míst

Britská veřejnoprávní stanice BBC propustí až 2000 lidí, což je více než desetina jejích zaměstnanců, informovala ve středu na svém webu. Podle britských médií jde o největší rušení míst v BBC za posledních 15 let. Stanice svůj záměr zveřejnila nedlouho předtím, než se v květnu do jejího čela postaví bývalý manažer americké internetové společnosti Google Matt Brittin.
SOUHRN: Zásadní události středy 15. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 15. dubna 2026.
před 44 mminutami

Nerudová se kvůli změnám ve financování ČT a ČRo obrátila na Evropskou komisi

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) se kvůli návrhu na změnu financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) písemně obrátila na Evropskou komisi. Má podezření na porušení unijního práva, řekla europoslankyně v ČT. České republice můžou podle ní hrozit pokuty a zmrazení evropských peněz. Vládní návrh financovat veřejnoprávní média místo poplatků ze státního rozpočtu v úterý představili zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Zrušením poplatků kabinet plní program, namítl premiér Andrej Babiš (ANO). Plánované obstrukce nechápe.
Slovenští herci odříkají spolupráci s veřejnoprávní stanicí. Ta mluví o polarizaci

Ve slovenské kultuře pokračuje napětí. Někteří herci se rozhodli nespolupracovat s tamní veřejnoprávní televizí a rozhlasem, vedení stanice hovoří o zbytečném polarizování společnosti. Přetrvávají také výhrady části umělců vůči ministerstvu kultury v čele s Martinou Šimkovičovou. Kritika se dotýká možné cenzury, změn v podpoře umění i personálních čistek.
TV Barrandov ukončila reorganizaci a míří do konkurzu

Společnost Barrandov televizní studio (BTS), která provozuje Televizi Barrandov, zamíří v tomto týdnu do konkurzu. Nepodařilo se jí uskutečnit reorganizaci, kterou jí soud povolil v létě 2024. Důvodem je propad reklamního trhu i růst cen energií, řekl vlastník televize Jan Čermák. BTS měla před zahájením reorganizace dluhy v objemu zhruba jedné miliardy korun, které měly být řešeny právě reorganizací.
Kdo platí, rozkazuje, míní o financování ČT a ČRo Havel. Politizace není cíl, říká Šťastný

Vládní koalice představila návrh, podle kterého financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) přejde na stát. Podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla je cílem vlády dostat média veřejné služby pod politický vliv. Řekl to v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. „Naším cílem nikdy nebylo jakýmkoli způsobem politizovat média veřejné služby,“ uvedl naopak ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Hosty byli také generální ředitelé ČT Hynek Chudárek a ČRo René Zavoral.
O čem plánujeme informovat ve středu 15. dubna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
ČT a ČRo mají od příštího roku místo poplatků dostávat peníze ze státního rozpočtu, řekl Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) společně s dalšími představiteli vládní koalice představil zákon týkající se zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) dostanou podle Klempíře místo výnosu z poplatků od příštího roku dohromady 7,8 miliardy korun ze státního rozpočtu. Financování bude samostatnou kapitolou státního rozpočtu a bude pravidelně valorizované o inflaci, maximálně o pět procent.
