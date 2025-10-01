Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středa 1. října 2025.
SOUHRN: Zásadní události středy 1. října
Americké úřady omezí chod
Americká vláda ve středu vstoupila do nového fiskálního roku, aniž by měla zajištěné financování. To znamená, že řada federálních agentur a úřadů bude muset dočasně omezit svůj chod, uvádí agentury. Demokraté a republikáni se totiž nedohodli na návrhu, který by odvrátil tento scénář známý pod anglickým názvem shutdown.
Schodek rozpočtu v září klesl
Schodek státního rozpočtu v září klesl na 153,85 miliardy korun ze srpnových 165,4 miliardy korun, informovalo ministerstvo financí. Zářijový deficit je nejmenší za posledních šest let, zároveň je ale šestý nejhlubší od vzniku Česka. Loni byl rozpočtový schodek za tři čtvrtletí 181,7 miliardy korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) vyjádřil přesvědčení, že se podaří dodržet plánovaný celoroční schodek 241 miliard korun.
Liberty Ostrava převzala firma bývalého ministra Peciny
Investice do ostravské huti by mohly jít i do desítek miliard korun. Nový vlastník zvažuje i možnost vybudování nové elektrické pece, řekl generální ředitel společnosti Nová Huť Radek Strouhal, která převzala od insolvenčního správce Šimona Petáka zkrachovalou Liberty Ostrava. V současnosti má huť přes 2350 zaměstnanců. Nevyužitou část areálu chce Nová huť nabídnout developerům.
Úplné obklíčení města Gaza se blíží, řekl izraelský ministr
Izraelská armáda brzy zcela obklíčí město Gaza, obyvatelé mají poslední příležitost město opustit. Uvedl to podle serveru The Times of Israel (ToI) ministr obrany Jisra'el Kac. Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) podle agentury AFP oznámil, že kvůli narůstajícím vojenským operacím je nucen dočasně pozastavit své aktivity ve městě a stáhnout z něj zaměstnance. V Pásmu Gazy podle tamních zdravotních úřadů při izraelských úderech a palbě zahynulo nejméně 35 lidí, většina z nich ve městě Gaza.
Požár v Mnichově policie spojuje s bombovými výhrůžkami
Požár rodinného domu na severu Mnichova a zvuky výbuchů, které jej provázely, ve středu ráno vyvolaly rozsáhlý zásah policie a hasičů bavorské metropole. Požár založil podle policie zřejmě kvůli sporu o dědictví 57letý Němec, který následně spáchal sebevraždu. Našel se dopis pachatele, který případ spojuje také s pivními slavnostmi Oktoberfest, dodala radnice. Později policie oznámila, že prohlídka areálu festivalu žádné ohrožení neodhalila.
Při záplavách v ukrajinské Oděse zemřelo nejméně devět lidí
Při záplavách v jihoukrajinském městě Oděsa a přilehlé oblasti zemřelo nejméně devět lidí, z toho jedno dítě, uvedly ve středu ráno místní záchranné složky. Stovky dalších osob byly evakuovány.
Zdravotnické odbory vyhlásily stávkovou pohotovost
Zdravotnické odbory ve středu vstoupily do stávkové pohotovosti. Vadí jim návrh úhradové vyhlášky na příští rok, žádají navýšení platů a mezd ve zdravotnictví o deset procent. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob uvedl, že o růstu platů ve veřejné sféře se jedná na úrovni vlády a prostor pro jednání o úhradové vyhlášce stále je.
Z Enceladu tryskají do kosmu komplexní organické molekuly, ukazuje studie
Měsíc Enceladus, který obíhá kolem Saturnu, je už dvě desítky let podezřelý, že by mohl v oceánu pod svým ledovým povrchem skrývat život. Nový výzkum přináší další náznaky, že by to mohla být pravda.